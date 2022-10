Payer ses factures d’énergie avec l’aide de la CLCV

Gaz et électricité domestiques : du tarif réglementé aux offres de marché

Pour le gaz, le tarif réglementé, géré par Engie, sera supprimé en juin 2023. Les abonnés reçoivent régulièrement des courriers pour les en informer ils ont donc encore un peu de temps pour choisir une offre de marché… à moins que la CLCV qui demande le maintient de ce tarif depuis plusieurs années soit entendue étant donné le contexte géopolitique et climatique qui ne peut que renchérir le coût du gaz (et des autres énergies). Le tarif réglementé n’est plus proposé aux personnes qui entrent dans un logement mais les foyers qui en bénéficient toujours sont incités à le conserver jusqu’au bout.

Pour l’électricité, pas de suppression du tarif réglementé en vue. La CLCV recommande aux consommatrices et consommateurs de le conserver le cas échéant.

Pour les ménages qui ont des fournisseurs de marché, les cas sont variés ; certaines entreprises ont carrément mis la clé sous la porte ; d’autres ont recommandé de se renseigner auprès d’autres fournisseurs. Et la CLCV a porté plainte contre certains opérateurs qui ont changé des contrats « à prix fixe » en contrats indexé sur les offres de marché sans l’accord des clientes et clients, en dépit des conditions générales de vente.

Le bouclier tarifaire de l’énergie

Quoi qu’il en soit, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire fin 2021 et il sera prolongé pour toute l’année 2023 pour l’énergie domestique. Il s’agit de bloquer les prix du gaz domestique. Sont concernées les personnes dont les contrats sont au tarif réglementé ou indexées sur ce tarif. L’offre à prix fixe reste moins intéressante.

Prenez le temps d’étudier toutes les offres en tenant compte de l’abonnement, du prix du kiloWattheure. Si vous avez opté pour un fournisseur de marché, sachez aussi que vous pouvez en changer quand vous le voulez et sans frais. Quand vous changez de fournisseur, pensez-à faire le relevé de l’index de votre consommation. Le médiateur de l’énergie propose un comparateur des offres sur son site internet.

Des aides pour les foyers chauffés au fioul et au bois ont aussi été annoncées mais on ne connait pas encore les modalités de cette aide.

Le chèque énergie

Attribué sous conditions de ressources pour aider les ménages à se chauffer, le chèque énergie est destiné à un foyer (le nombre de personnes compte aussi) et les bénéficiaires le reçoivent automatiquement. On le remet à son fournisseur d’énergie en règlement d’une facture de gaz, fioul, électricité, bois, etc. Si vous pensez pouvoir en profiter mais que vous n’avez rien reçu, rendez-vous su la plateforme internet consacrée au chèque énergie. Si vous en bénéficiez, vous avez aussi des droits qui vous protègent notamment des coupures intempestives. Si vous envoyez le chèque à l’un de vos fournisseurs, n’oubliez pas de signaler aussi à votre/vos autre/s fournisseur/s que vous êtes bénéficiaire pour qu’il applique aussi ces droits.

Les aides à la rénovation énergétique du logement

Avant tout, les propriétaires occupants ou bailleurs qui envisagent des travaux pour améliorer l’efficacité énergétique de leur logement doivent se tourner vers l’agence locale de l’énergie la plus proche. Son rôle est de recommander les travaux de rénovation les plus pertinents, et d’aider à monter les dossiers de demande de financement. Toute demande d’aide (MaPrimeRenov’ ou autre) doit être faite avant les travaux. Méfiez-vous en tout cas des démarcheurs qui vous proposent des travaux, par téléphone ou à domicile. L’artisan qui réalisera des travaux doit être qualifié RGE.

Pour tout renseignement, vous pouvez également contacter l’association par mail : finistere@clcv.org ou par téléphone au 02 98 95 34 41