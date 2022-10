« Les cheveux blancs, c’est un charme dont je me passe… »

Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement, des vieillissements en racontant nos vies, nos envies, nos petites et grandes angoisses, en partageant nos représentations, nos projections sur ce que c’est d’être plus ou moins vieille.

Je débute cette nouvelle série avec mon histoire de cheveux blancs: en effet j’ai décidé de les laisser apparaître et ce n’est pas si simple…pas si simple de se regarder, d’en parler, d’accepter. C’est pour ça que j’ai invité Anna et Dorothée à une discussion sur ce thème. Et puis avant de parler précisément de cheveux blancs, nous avons parlé de beauté, d’envie de plaire, de deuil, d’injonction sociale à bien vieillir, et de poésie aussi. Et c’est cela qu’on vous donne à écouter aujourd’hui.

Après ce petit détour, nous reviendrons aux cheveux blancs dans un deuxième rendez-vous, en novembre 2022.