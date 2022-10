Vaccins et poudre de perlimpinpin…

L’automne est là, les campagnes de vaccinations afin de combattre la pandémie de covid ou l’épidémie de grippe sont lancées, ou en passe de l’être. De nouveau, anathèmes et tentatives de convaincre vont fleurir sur les réseaux sociaux et les chaînes d’info en continu, le pour et le contre s’affronter, les pros et les antis s’écharper en 240 caractères, voire par des « coms » plus conséquents, bref, toujours cette même question : Doit-on ou non offrir nos petites épaules potelées à l’aiguille inoculatrice ?

Qu’en était-il auparavant ? « Avant », lorsque c’était mieux, avant Big Pharma, avant les puces et la 5G ? En voilà une bonne question, dont la réponse est, parfois, tout à fait surprenante. Ce premier numéro de Bien au contraire a profité de la publication du roman de Paola Nicolas, LES ENRAGÉS, aux éditions du Globe, pour examiner les mésaventures épiques de Louis Pasteur et de son équipe, ayant pour ambition de vaincre la rage qui faisait des ravages. Idole incontestée aujourd’hui, nous allons voir, en compagnie de l’autrice, docteur en philosophie et bioéthiciste au Northwell Hospital de New York, que le complotisme n’est pas né avec les réseaux Internet, que le groupe des « antivaccinateurs » et les charlatans, vendeurs de remèdes miracles inopérants, existaient au dix-neuvième siècle et bien avant encore, que les politiciens utilisaient déjà les polémiques scientifiques à des fins électoralistes non avouables…

Une heure d’entretien pour analyser sous tous les angles une polémique, vieille de plus d’un siècle, ressemblant à s’y méprendre à ce que nous pouvons entendre et voir quotidiennement depuis trois ans désormais.

Ultime précision : les polémiques persistent, pourtant la rage et la variole sont officiellement éradiquées en France. Voilà, peut-être une indication pouvant guider une réflexion conduisant à de saines décisions…

Bonne écoute !