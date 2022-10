Avec Breizh Bamboo Bike, le vélo fait sa transition écologique

Thomas Mazurié est un passionné, un vrai. Il est de ceux qui vont jusqu’au bout pour leur passion, il s’est formé, puis a travaillé dur, apprenant tout de la conception du vélo jusqu’à œuvrer dans la technologie de pointe et récente du vélo électrique.

Aujourd’hui, Thomas a atteint le Graal, il est à son compte, il fabrique et vend uniquement ses propres vélos selon ses convictions : durabilité, le moins d’empreinte carbone possible et… transmission.

Des ateliers pour apprendre à fabriquer son vélo en bambou

Outre tout le matériel de transmission visible qu’adapte avec finesse et précision Thomas sur ses vélos, il existe aussi une transmission invisible et palpable dans son atelier : la transmission du savoir. Il est tout à fait possible de participer à des ateliers de conception et de fabrication de son propre vélo en bambou. Selon Thomas, faire la démarche de se faire construire quelque chose est déjà un acte fort en soi, impliquer le client dans des étapes de processus de fabrication pour, in fine, le rendre autonome sur l’entretien du vélo, est un acte qui n’a pas de prix.

Thomas est un artisan, un vrai. Il est de ceux qui ont encore le plaisir de la transmission, il est de ceux qui valorisent la pédale douce dans ce monde qui file beaucoup trop vite…