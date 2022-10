Pleyben, « Petite ville de demain »

Pleyben compte 3640 habitants au centre du Finistère, c’est la 5e commune du département en superficie, ce qui suppose un gros budget d’entretien de la voirie. Outre son patrimoine prestigieux (une église et un enclos qui visent le classement au patrimoine mondial de l’Unesco), la ville bénéficie de paysages variés, d’un accès au canal de Nantes à Brest (à Pont-Coblant), elle compte 80 exploitations agricoles, mais aussi des commerçants et artisans, y compris artisans d’art, une soixantaien d’associations actives, des établissements scolaires qui forment 1100 jeunes dont des internes (du fait du lycée des métiers du bâtiment et de la Maison familiale rurale).

Originaire de Brasparts, Amélie Caro habite la commune depuis 2008 et en est devenue maire en 2020.

Un urbanisme de bourg rural planifié, cohérent avec le reste du territoire

Lancé en 2020, le dispositif Petites villes de demain vise à aider les communes rurales et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants à se développer, en identifiant les experts et les sources de financement pour leurs projets. C’est une convention signée entre l’État, la Région et les collectivités concernées qui fixe des objectifs de réalisation des projets.

Faire partie de ce programme permet à Pleyben d’envisager l’urbanisation de son cœur de ville dans une logique d’ensemble, en passant par une planification et dans le respect du patrimoine exceptionnel de la commune. La réalisation des projets d’ici 2026 tiendra compte de différents paramètres : mobilités douces, végétalisation, meilleure gestion du stationnement, etc.

La population locale impliquée dans le dessin d’avenir

Un bureau d’études a été associé à la démarche et a recueilli les avis de la population à l’occasion du forum des associations et d’une déambulation en centre-bourg : une soixantaine de personnes ont parcouru le bourg en émettant des suggestions ou remarques sur leurs usages quotidiens, en découvrant parfois des projets de la commune. Ainsi, l’ancien site des galettes de Pleyben, situé en centre-ville, pourrait accueillir de l’habitat inclusif mais reste à définir sous quelle forme. Le diagnostic du bureau d’études sera restitué cet automne.

Parmi les autres projets à signaler : la création d’une maison des solidarités pour regrouper les différents lieux d’accueil social, celle d’une Maison d’assistantes maternelles portée par une association qui devrait accueillir 14 enfants, y compris en horaires décalés, dès 2023.

Un manager de commerce et de centre ville a aussi été nommé pour identifier les besoins et l’adéquation de l’offre, permettre l’utilisation des boutiques vacantes, aider les entreprises à s’installer, les rendre plus visibles via des outils comme un annuaire d’entreprises, etc.

Le programme de développement de Pleyben se fera aussi en connexion avec le reste de la commune : une voie verte reliera le centre-bourg et le canal à Pont-Coblant, au profit des touristes comme des habitants.

D’autres projets s’intégreront en cours de route comme le Village d’enfants (un quartier « à part » de plusieurs maisons dans lesquelles vivent des enfants placés en fratries, avec la présence d’éducatrices et d’éducateurs qui se relaient).

Les prochains rendez-vous culturels et festifs à suivre

Pleyben est dotée d’une belle salle de spectacles qui accueille prochainement :

–un spectacle de théâtre : Le bonheur en camping car d’Anne Motte et Yvan Mahé de la compagnie d’Yvias le samedi 15 octobre 2022 à 20h30 (tarifs 10€ en tarif normal, 8€ en tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations en ligne sur billetweb.fr ou avec le Pass Culture. Places disponibles sur place le jour J-, ouverture des portes vers 19h),

–une soirée années 80 avec concours de déguisements, boule à facette géante, bracelets fluo, samedi 19 novembre 2022 à 20h30,

-la chanteuse humoriste Lola Dubini le vendredi 25 novembre 2022 à 21h.