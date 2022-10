Les questions alimentaires en documentaires avec le festival Alimenterre 2022

Neuf films documentaires réalisés depuis 2019 ont été sélectionnés cette année. Les associations finistériennes qui le souhaitent peuvent organiser des séances et des débats comme c’est déjà le cas à Lesneven, Brest ou Briec.

Des populations africaines affamées par l’agriculture ou la pêche des pays développés

Dans Amuka, l’éveil des paysans congolais d’Antonio Spanó (2020), on comprend que les petits producteurs de République Démocratique du Congo, quelles que soient leurs productions, sont victimes de la concurrence des produits subventionnés des agricultures des pays riches, moins chers que les leurs. L’Etat congolais ne les aide pas et leur survie est menacée, malgré leurs efforts. Dans un pays dont les terres sont pourtant prolifiques, une grande partie de la population souffre donc de famine. (à voir le 15 novembre 2022 au cinéma Even de Lesneven). Stolen fish fait le lien entre le commerce international et les migrations à travers le cas de la Gambie dont les pêcheurs locaux sont menacés par de gros navires chinois qui épuisent leurs ressources, les contraignant à quitter leur pays pour survivre.

Des pratiques alimentaires et de l’importance sociale de l’alimentation

La part des autres : l’accès de tous à une alimentation de qualité et durable de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage (2019) traite de la précarité alimentaire et du non-choix que subissent les personnes précaires en Finistère ; elles reçoivent les surplus alimentaires des grandes surfaces mais pas forcément des produits de qualité ou bons pour la santé. Des associations comme le Civam (producteur du documentaire) réfléchissent à une solution de sécurité sociale alimentaire, une allocation inconditionnelle autour de 150 euros par mois qui permettrait à toute personne de pouvoir acheter une nourriture choisie, de qualité : à voir le 21 octobre 2022 à Lannilis et le 25 octobre 2022 aux Capucins à Brest, le 23 novembre 2022 à l’Arthémuse de Briec.

Des pesticides, des solutions de substitution ou des effets sur la santé

Le modèle agricole industriel est mis en question dans plusieurs films, en particulier l’usage de pesticides : dans La Beauce, le glyphosate et moi (2021), Isabelle Vayron interroge les cultivateurs qui expliquent pourquoi ils n’arrivent pas à se passer de glyphosate, du fait qu’aucun accompagnement ne leur est proposé pour conserver leurs rendements agricoles. Certains d’entre eux néanmoins ont fait le pari de cultiver sans glyphosate en conservant un modèle économique viable. Le Cicodès présente ce film dans les lycées agricoles accompagné d’un jeu qui permet de continuer à débattre sur les pratiques agricoles.

Pour quelques bananes de plus, le scandale du chlordecone de Bernard Crutzen (2019) est une enquête sur cet insecticide utilisé dans la culture des bananes antillaises, qui persiste très longtemps dans l’environnement et s’avère particulièrement dangereux (le mercredi 30 novembre 2022 à Ty Pouce à Quimperlé avec atelier et café des sciences).

Des modèles économiques de production

Les éleveurs laitiers sont écartelés entre les injonctions contradictoires : d’une part des industries de transformation et des grandes surfaces commerciales qui réclament du volume et des prix bas, et d’autre part les consommatrices et consommateurs qui attendent qualité et bien-être animal. Mathurin Peschet a enquêté auprès d’éleveurs laitiers bretons aux prises avec ce choix dans Le dernier des laitiers (2020) à voir le 9 novembre 2022 à la médiathèque d’Ergué-Armel en présence du réalisateur ou le 22 novembre 2022 à l’Arthémuse de Briec.



La fête des droits de toutes les couleurs le 20 novembre 2022 au pôle Max-Jacob de Quimper aura aussi pour thème l’alimentation, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30