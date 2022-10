Un salon du vin pour l’anniversaire de l’Auberge du Menez à Saint-Rivoal du 15 au 17 octobre 2022

Au pied de la chapelle du Mont Saint-Michel de Brasparts, secteur récemment touché par les incendies, se trouve le petit village de Saint-Rivoal.

Depuis un an, les membres de l’équipe de l’Auberge du Menez, située en plein cœur de ce charmant petit bourg, font revivre le restaurant et le bar du village, en proposant une cuisine locale et responsable, dont la qualité n’est pas passée inaperçue, puisqu’elle à reçu le « Trophée du terroir » du Gault et Millau Tour en 2022.

À l’occasion de cet anniversaire, l’équipe de l’Auberge organise, du 15 au 17 octobre 2022, un rendez-vous convivial et animé pour mettre en avant les vigneronnes et vignerons de vins natures dont certains font partie de la carte de l’Auberge.

Des concerts auront lieu dès 18h jusqu’à 21H avec, entre autre, des professeurs du Conservatoire de Brest qui proposent de la musique cubaine. Ensuite, dès 21H dans le hangar de l’auberge, se produira un groupe de rock breton et un groupe de musique traditionnelle pour un fest noz endiablé.

Ils seront accompagné du restaurant végétarien Les Zouz ( BREST) ainsi que du food truck Listo Papito et ses succulents plats d’Amérique du Sud.