Polysonnance : le pouvoir insoupçonné du jeu !

Nouvelle émission dédiée à l’actualité du centre social Polysonnance à Chateaulin, on s’interesse cette fois-ci à la ludothèque et à l’événement « week-end du jeu » (du 21 au 23 octobre) avec Goann Pelourdeau, animateur de cette ludothèque.

Le centre social Polysonnance à Chateaulin dispose d’un bel outil : sa ludothèque. Lieu de rencontre et lieu de partage, la ludothèque dispose d’un fond conséquent et serait l’un des plus intéressants du département. Son animateur, Goann, fait vivre le lieu et développe de nouvelles actions avec un objectif : mettre les publics autour d’un jeu de plateau ! Un outil de médiation qui intéresse les petits comme les grands et qui fédère. La preuve : Polysonnance organise un week-end dédié au jeu (sous de nombreuses formes). Goann nous présente le programme de ce week-end.