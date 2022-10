Le festival Le temps de l’arbre à Quimper et l’exposition « Lire entre les cernes »

L’exposition « Lire entre les cernes » lance la troisième édition du festival « Le Temps de l’arbre » qui propose – jusqu’au 31 octobre 2022 – de se ré-approprier ces végétaux majestueux qui nous entourent et que l’on oublie souvent de regarder.

Présent depuis des millénaires, fascinant par ses composants, ses formes et ses comportements, l’arbre représente une ressource vitale pour la société et a toujours été intimement lié à l’évolution humaine. Parler de l’arbre, c’est aussi parler de ce qui l’entoure : plantes, animaux, insectes, eau… C’est parler du monde. Comment enraciner notre connaissance du vivant pour prendre de la hauteur, décrypter l’évolution de notre rapport à la nature.

Une exposition qui nous plonge au cœur des arbres de Quimper

L’arbre est élégance à la campagne et à la ville, simple et beau à chaque saison. Il marque l’espace et le temps. Cependant, nous passons souvent à ses côtés sans regarder cet être vivant. Grâce à des rondelles et à des totems réalisés dans les troncs et les branches des arbres élagués ou abattus depuis 2020, les élagueurs de la Ville vous présentent un aperçu de la diversité végétale des arbres de Quimper. Ils vous expliquent également le fonctionnement et la construction des arbres, leur évolution, leurs réactions, etc….

Au jardin du théâtre Max-Jacob

Tout public / Gratuit / Visite libre

Le temps de l’arbre, un festival pluridisciplinaire

La programmation du festival Le temps de l’arbre associe nature et culture, science et art, sensibilité et savoir, réflexion et action. Les moments de ce festival se déroulent sous les formes les plus variées : conférences, rencontres, interventions en milieu scolaire et périscolaire, visites guidées, échanges de savoirs, présentations d’ouvrages, expositions, spectacles et cinéma… L’objectif étant de proposer une large palette des formes d’évocation et de contact avec les arbres.

Cliquez ici pour retrouver le programme complet