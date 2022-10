Le festival européen du film court de Brest du 8 au 13 novembre 2022

Plus d’une centaine de films de quelques minutes à une demi-heure sont présentés cette fois encore au festival européen du film court de Brest. D’une grande diversité, sélectionnés parmi 2000 propositions, ces courts métrages sont aussi le reflet de l’état de la société. Et bonne nouvelle, les femmes y sont très présentes, comme réalisatrices ou comme actrices. On pourra notamment s’en rendre compte dans les Brest off aux Capucins à 21 h : « Femmes du monde » le mercredi 8 novembre 2022 et « Héroïnes » salle des machines le jeudi 9 novembre 2022. La guerre en Ukraine est présente aussi dans un film en compétition européenne Glorious revolution (co-production ukrainienne et britannique).

Parmi les pays qui montrent un dynamisme notable cette année, le Portugal dont trois films, très différents, sont en compétition européenne. Parmi les 4 programmes de la compétition européenne de nombreux pays sont représentés.

A suivre également la compétition française (premiers films et films d’école) et la compétition bretonne (4 films).

Des cinéastes qui débutent et passent (parfois) au long métrage

Le festival reste un détecteur de talents, d’autant plus que c’est un axe privilégié : les premiers films. Les professionnels participent d’ailleurs activement à cette semaine brestoise. La pré-selection court-métrages des Césars 2023 compte d’ailleurs de nombreuses oeuvres qui passeront d’abord par Brest.

Le festival assure aussi un suivi des cinéastes, en particulier au travers des soirées d’avant-premières de longs métrages qui sont présentées chaque soir aux Studios.

La majorité des films sont des fictions en prises de vue réelle mais des films d’animation sont aussi présentés, notamment dans la programmation jeune public mais aussi pour les adultes (cf le programme Monstrueuses au Mac Orlan le 12 novembre 2022.

Des propositions pour tous les publics, des plus jeunes aux moins habitués

Le jeune public, vivier des cinéphiles de demain, est toujours choyé, dès 2 ans et jusqu’à l’âge adulte avec des ateliers scolaires, des rencontres avec les réalisatrices et réalisateurs et des programmes spécifiques, comme ceux du dimanche à voir en famille : « Un hérisson dans la neige » et « Jardins sauvage ».

Une dizaine de séances sont gratuites, en particulier « Happy together » le samedi après-midi à la médiathèque des Capucins, autour du vivre ensemble illustré par des films positifs, une projection suivie d’un bingo du festival.