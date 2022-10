Sélection locale et de qualité au concert des Vaches Folks du 22 octobre 2022 à Cast

Malgré trois ans d’absence, les Vaches Folks gardent le même esprit : proposer des concerts de musique folk, acoustique à Cast. Les organisateurs comptent bien reprendre le rythme des 2 à 3 concerts par an. En attendant le retour des artistes internationaux, l’édition de ce 22 octobre 2022 sera locale et de qualité !

Salomé Nogues alias SØON (comme Sun et Moon mais aussi « bientôt » en anglais) a 21 ans et elle est castoise. Si elle a commencé par interpréter les titres des autres en accompagnant sa voix chaude au piano, elle a depuis fait encore du chemin ; elle écrit et compose et vient de sortir son premier single Messieurs Mesdames (diffusé dans l’émission) dans lequel elle s’accompagne avec un autre instrument qui lui est cher : le ukulélé. Entre sourires et soupirs, en anglais ou en français, elle prépare un album qui aura sans doute les parfums de ses multiples inspirations de Vanessa Paradis à The Cure, de Radiohead à Zaza Fournier … On pourra déjà en juger sur la scène des Vaches Folks.

Lulu’s crush est un duo féminin pop-folk (chant et guitare acoustique) composé de deux finistériennes (mais parfois aussi deux comparses les rejoignent). Lucy, la blonde est du Trévoux, et Lucie, la brune de Crozon. Elles chantent en anglais et ont déjà sorti un mini album.

Rain check avec Brendan de Roeck qui a fait partie de Bobby and Sue et Raphaël Gouvy, dont le projet solo est Koto. Leur duo est déjà l’auteur d’un album éponyme (à l’écoute dans l’émission le titre Is it a crime). Enfin, on pourra découvriravecqui a fait partie de Bobby and Sue et Raphaël Gouvy, dont le projet solo est Koto. Leur duo est déjà l’auteur d’un album éponyme (à l’écoute dans l’émission le titre Is it a crime).

Les Vaches Folks en pratique

22 octobre 2022 à la salle polyvalente de Cast à 20h30 (ouverture des portes 20h) tarif 10 € gratuit pour les moins de 12 ans

Les bonus :

Trouvez le mot de passe de chaque artiste et en annonçant l’un des codes à l’entrée, vous aurez droit à un verre collector !

4 places à gagner sur la page Facebook de Radio Evasion.