Le festival Cultures hip-hop en Finistère du 23 octobre au 12 novembre 2022

Après avoir fêté ses vingt ans cet été 2022, la Hip-hop new school propose de nouveau son temps fort de l’année : le festival Cultures hip-hop, du 23 octobre au 8 novembre 2022 à Quimper mais aussi Locronan, Douarnenez, Morlaix… Comme chaque année, l’offre de rendez-vous est très diversifiée : débats, projections, spectacles de danse ou concerts, battles de danse, compétition de beatbox, stages (cette année on découvrira notamment la house dance). Et c’est un festival international avec des artistes qui viennent du monde entier (jusqu’en Afrique du Sud avec Dope Saint Jude à Run ar puns ou du Vénézuela pour certains compétiteurs de battle).

Mettre à l’honneur les artistes femmes du hip-hop

Toujours à la pointe des tendances culturelles urbaines, le festival fait la part belle aux artistes féminines du rap ou de la danse. A suivre en particulier le spectacle d’ouverture du festival le 23 octobre 2022 avec les 5 meilleures danseuses du breaking, le plateau 100% féminin au Novomax (Illustre, Pumpkin et Casey). L’idée est d’encourager aussi la pratique féminine au quotidien, notamment au sein de la hip-hop new school qui propose des cours et des événements toute l’année.