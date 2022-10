Une journée colorée à Quimper : album sonore de la première marche des fiertés

La première marche des fiertés à Quimper organisée par l’association Phénix

L’association Phénix , créée en 2020 à Quimper lutte contre les discriminations qui touchent les personnes LGBTQIA+. Elle se veut un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des personnes victimes de discriminations liées au genre ou à l’orientation sexuelle des jeunes et des adultes. Empêchée en 2020 et 2021 par la crise sanitaire, elle organise enfin en 2022 la première marche des fiertés à Quimper. C’est un franc succès puisque cette marche a réuni plusieurs milliers de personnes dans un défilé joyeux, coloré et revendicatif qui a investi tout le centre ville toute une journée.

Plusieurs autres associations présentes

L’association Phénix a sollicité plusieurs autres associations présentes lors de cette journée:

Le Collectifs Trans En Finistère Sud – CTEFS – Association de développement communautaire transgenre et intersectionnel, militant pour le droit et l’accès aux droits des personnes trans.

L’association Parlons Trans – une association située à Brest ayant pour but le soutien des personnes Trans et la visibilisation de la cause trans.

L’association Grey Pride – dont le but est de lutter contre toutes les discriminations dont pourraient souffrir les seniors LGBT+ , de proposer des actions de soutien à cette population et d’être un acteur actif et vigilant de la filière gérontologique.

La fondation Le Refuge : avec ses équipes de salariés et de bénévoles, la Fondation Le Refuge héberge et accompagne les jeunes LGBT+, de 14 à 25 ans, victimes d’homophobie ou de transphobie et en situation de rupture familiale, vers leur reconstruction émotionnelle et matérielle.