Sobriété énergétique au collège Alain de Crozon

Un an après notre émission sur le Plan climat air énergie territorial (PCAET) de la communauté de communes de la presqu’île de Crozon et de l’Aulne maritime, on passe à l’acte et on s’intéresse aux économise d’énergie qu’on peut réaliser au quotidien.

En première partie d’émission, on visite le Fablab de la Maison de minéraux. Dans ce « laboratoire de fabrication » on trouve toutes sortes d’outils numériques qui vont pouvoir servir aux habitantes et habitants du secteur et au musée aussi bien sûr. L’idée sera de fabriquer localement certains objets qu’on faisait parfois venir de l’autre bout de la planète. Il s’agira d’économiser aussi de ressources pour fabriquer ces objets.

Un collège construit en 1968 mais qui s’est adapté

Dans cette deuxième partie d’émission, Laure Lucas, la principale du collège nous explique comment l’établissement s’est transformé peu à peu depuis sa construction en 1968, comment l’isolation s’est améliorée (notamment lorsque les fenêtres sont passées en double vitrage). Il faut veiller particulièrement à l’entretien des fenêtres dont les huisseries peuvent rouiller du fait de la proximité de la mer. Le collège est chauffé au fioul et au gaz. La facture de fioul représente 40% des dépenses d’énergie. L’électricité pour l’éclairage, l’informatique, la restauration scolaire représente environ 40% des dépenses également. Des panneaux solaires photovoltaïques ont aussi été installés et produisent 30 000 kWh par an.

Un plan de sobriété énergétique au collège comme à la maison

La facture globale d’énergie du collète s’élevait jusqu’à présent à 60 000 euros environ. Du fait d’un don de fioul par un établissement voisin qui a changé de mode de chauffage, il ne devrait pas y avoir de flambée des dépenses énergétiques du collège Alain cette année malgré la hausse des prix. Cependant, élèves et personnels enseignants, techniques et encadrants veilleront particulièrement à la consommation d’énergie cette année par une série de mesures simples : débrancher écrans et ordinateurs, éteindre les éclairages (éviter d’utiliser les néons), veiller à la bonne fermeture des fenêtres et même volets et rideaux avant de quitter une salle et respect du plan de sobriété énergétique du Département du Finistère, en particulier matière de chauffage.

Les élèves sont aussi impliqués, dans la continuité des éco-gestes qu’ils pratiquent à la maison. Noah et Olivier nous ont donc expliqué ce que leurs parents leur demandaient : prendre des douches moins longtemps, débrancher son chargeur de smartphone de la prise quand le chargement est terminé, éteindre la lumière en quittant une pièce… Pour l’instant, l’automne est clément et personne n’a froid à domicile ni au collège (où le chauffage ne sera lancé qu’après les vacances d’automne).

Notre émission est réalisée en direct du collège Alain de Crozon en présence des élèves de 5e 4 et de l’équipe enseignante avec la diffusion de deux ateliers radio réalisés par les élèves.