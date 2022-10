C.A.C.T.U.S continue de fêter ses 5 ans

Les vendredi 14 et samedi 15 octobre 2022, la médiathèque des Ursulines accueillait la projection de plusieurs films réalisés par et sur les artistes plasticiens qui ont déjà travaillé avec l’association CACTUS au cours des années passées : Yves Doaré, Henri Girard, Antoine Le Bihan, Pol Guézennec, Dominique Jézéquel, Nicolas Fédorenko et le collectif Ex Situ.

Deux conférences sur la place de l’artiste dans la société et le processus de création ont eu lieu pour alimenter un débat qui sera publié en 2023.

Exposition Place des artistes et livre-mémoire

Les samedi 12 et dimanche 13 novembre 2022, quarante-cinq artistes qui ont accompagné Cactus depuis sa création en 2016, présenteront leurs œuvres au public à l’occasion d’une grande exposition. Un cycle de projection de films d’artistes et de conférence seront également proposés au cours du week-end.

Un temps de réflexion au tour de la place de l’artiste dans la cité clôturera ce temps fort.

Un livre anniversaire C.A.C.T.U.S … 5 ans qui parle non seulement de l’histoire récente de l’association, mais aussi de l’histoire culturelle de Quimper depuis les années 1980 sera présenté en novembre 2022. Il est aussi édité en « Tirage de tête » une édition singulière comprenant l’ouvrage lui-même numéroté de 1 à 100 exemplaires, accompagné de façon aléatoire d’une œuvre originale signée par l’un(e) des artistes présenté(e)s par C.A.C.T.U.S. au cours de ses 5 années d’existences. On peut déjà le pré-commander avec ou sans tirage de tête par souscription (en s’adressant à l’association).