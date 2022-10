Un fablab pour économiser énergie et ressources à la Maison des minéraux de Crozon

À l’étage de la Maison des minéraux, un Fablab se crée peu à peu : une imprimante 3 D peut fabriquer des modèles d’animaux du lointain passé géologique, aujourd’hui fossilisés comme des trilobites, et une découpeuse de vinyle, tissu, feuilles cartonnées à commande numérique permet de découper des lettres et autres formes à coller où on veut… C’est pratique pour un musée comme la MMX qui peut ainsi réaliser son matériel de scénographie d’expositions. Les outils numériques permettent de réaliser beaucoup d’éléments précis et jolis.

Un tiers-lieu ouvert à tout le monde pour partager les outils numériques

Mais tant qu’à détenir ce matériel, autant le mutualiser et le partager avec la population locale ! Donc ce Fablab (laboratoire de fabrication) sera aussi un tiers-lieu dans lequel la population, les associations, les scolaires pourront venir fabriquer des objets, mais aussi passer de bons moments. L’idée est d’encourager le DIY (Do it yourself) toujours préférable à une consommation de produits dont l’origine est souvent obscure et lointaine. On économise de l’énergie, des ressources et on apprend en passant le maniement du matériel, mais aussi à imaginer des objets nouveaux pourquoi pas ? On peut aussi venir faire réparer des objets dont une petite pièce est endommagée, pour éviter de racheter. Bref, on entre dans l’ère « low tech » avec des outils « high tech ».

A terme, on pourrait envisager de n’utiliser dans l’imprimante 3D que du plastique recyclé localement, ou d’autres matériaux de récupération pour économiser encore davantage la ressource. La Maison des minéraux est bien placée pour savoir que les ressources s’épuisent, comme les terres rares qui servent à fabriquer nos smartphones et autres outils électroniques divers.