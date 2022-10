Datan vous permet de suivre de près votre députée ou député

Chercheur en sciences politiques au CEVIPOL / Université Libre de Bruxelles, ULB (Belgique), Awenig Marié a lancé Datan pendant la campagne des élections législatives 2022. On y trouvait alors un quizz pour connaître sa proximité d’idées avec la députée ou le député en place de sa circonscription mais aussi avec les autres groupes politiques de l’Assemblée nationale.

Suivre le vote des lois presque au jour le jour

Depuis, les élections ont eu lieu et la nouvelle Assemblée est assez inédite en son genre, avec des formations politiques variées et pas de majorité absolue. Il est donc d’autant plus intéressant de savoir comment votent les élues et élus de la nation. Un moteur de recherche permet de trouver facilement sa députée ou son député et de connaître ses derniers votes, ses positions importantes, avec un rappel de son résultat électoral.

Alimenté par les bénévoles de toute la France (dans l’association Datan) le site se veut un outil de vulgarisation parlementaire et de démocratie. Il propose aussi un decryptage des derniers votes de l’Assemblée nationale. Une newsletter et un blog d’actualités viennent compléter l’information.