Des Polars et des Notes #94 : de la belle aube au triste soir…

Octobre nous gâte, il faut bien l’avouer. Voyages au sommaire, et pas avec n’importe qui : en Italie avec Ricciardi, aux confins de cercle polaire en compagnie d’un auteur same, en Angleterre pour un suspens époustouflant ou, en France avec deux retraités filant un mauvais coton, rien de moins. Et puis, bien sûr, les interviews, Gwenaël Bulteau nous entraîne dans les bas-fonds de Paris au tout début du vingtième siècle, et Sabine Huynh nous promène du Vietnam à Lyon, en passant par l’Italie, Londres, Boston et Tel Aviv, histoire de nous apprendre à dresser les araignées noires tout en sautant en parachute…

Cette émission est dédiée aux éditions Jigal Polar. La triste nouvelle est tombée, le rideau vient de se refermer sur les productions polardières de Jimmy Gallier. Une maison indépendante qui disparaît, c’est toujours une tragédie pour la diversité culturelle, et c’est davantage de place pour les rapaces d’éditeurs à calculette qui ne rêvent que de nous noyer dans leur soupe insipide. Merci pour tout Jimmy, et chapeau l’artiste pour toutes ces années de labeur !

Sommaire :

Livres

NOCTURNE POUR LE COMMISSAIRE RICCIARDI – Maurizio de Giovanni – Éditions Payot & Rivages – collection Rivages/Noir

Traduit de l’italien par Odile Rousseau

VEILLER SUR CEUX QUI DORMENT – Sigbjørn Skåden – Éditions Agullo – collection Agullo Fiction

Traduit du norvégien par Marina Heide

LES TROIS MEURTRES DE WILLIAM DREVER – John Wainwright – Sonatine Éditions

Traduit de l’anglais par Clément Baude

MAUVAIS DARON – Philippe Hauret – Éditions Jigal Polar

Interviews

Gwenaël Bulteau pour LE GRAND SOIR, paru aux éditions La Manufacture de Livres.

Sabine Huynh pour ELVIS À LA RADIO, publié aux éditions Maurice Nadeau, dans la collection À Vif.

La Zik

Billie Holiday – The Man I Love, Ricky Nelson -Hello Mary Lou, The Beatles – Revolution, Tommy Dorsey – Song of India, Aretha Franklin – Chain of Fools, Motörhead – Rock’n’Roll

