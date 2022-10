Les images apaisantes de Cool It Down, le 5ème album des Yeah Yeah Yeahs

Nous allons passer en revue le tout dernier album du groupe Yeah Yeah Yeahs Cool It Down. Après une longue séparation depuis la sortie de l’album Mosquito en 2013, le trio de garage punk américain a sorti le 30 Septembre 2022 un EP de 8 titres aux ambiances cinématographiques.

Un univers cinématographique

Comme tout bon groupe qui se respecte, les Yeah Yeah Yeahs semblaient avoir adopté un certain rythme en sortant un disque tous les 3 ans. Il y a d’abord eu Fever To Tell en 2003, puis Show Your Bones en 2006 et It’s Blitz en 2009. Le trio new yorkais change la cadence avec l’album Mosquito en 2013.

Cool It Down est une oeuvre différente des autres d’où ces 9 ans d’absence. C’est une oeuvre plus douce que le reste de la discographie des Yeah Yeah Yeahs qui laisse place à l’imagination de l’auditeur. Un univers dans lequel on prend le rôle d’un réalisateur de cinéma mettant en place différents scénari. On peut tantôt s’imaginer un écran à la colorimétrie vintage, ou bien encore s’imaginer fuir un quelconque danger d’une manière dramatique. La décision vous revient.

Une exploration sonore

C’est un univers dans lequel on jongle entre lenteur comme avec Lovebomb, et refrain épique dans le son Wolf.

Teinté tantôt par une mélodie orchestrale, tantôt par des synthés, Wolf est un morceau coloré et riche en sonorités. C’est un titre qui montre la volonté du groupe d’expérimenter tout en gardant les racines art-rock du groupe. Malgré les adeptes de la première heure, fans de leurs sons plus rock, les Yeah Yeah Yeahs continuent à explorer de nouveaux territoires, visant un public plus grand. Alors qu’ils ont déjà une palette de styles musicaux très colorée, il semble que le trio américain ne compte pas s’arrêter là. Et cet album expérimental n’est sûrement qu’un début.

Un morceau différent des autres se balade dans la tracklist : Fleez. Et oui ! Ce titre de 3 minutes 58 ne peut pas échapper à notre attention. A la différence des 7 autres, Fleez nous présente des sonorités rappelant le style musical de base des Yeah Yeah Yeahs. La guitare à la distorsion marquée et la basse bien audible nous replongent dans l’ambiance garage punk à laquelle nous étions plus habitués dans les premiers albums du groupe. Une belle façon de nous montrer qu’ils n’ont pas entièrement changé.