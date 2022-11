L’avenir du Parc naturel régional d’Armorique est aussi entre vos mains

Un parc naturel régional définit sa stratégie dans une charte ; c’est en quelque sorte un plan d’actions et une projection sur une période de 15 années. Pour le PNR d’Armorique, la prochaine charte couvrira la période 2025-2040. Il faut donc d’ores et déjà la préparer.

Trois ateliers ouverts pour réfléchir à l’avenir du Parc d’Armorique

Que souhaitons-nous, qu’imaginons-nous pour notre territoire d’ici 2040, en termes de nature, agriculture, énergie, climat, eau, développement local, tourisme ?

On aura l’occasion d’y réfléchir au cours des trois réunions proposées cet automne :

le 10 novembre 2022, à Landévennec (salle polyvalente)

le 17 novembre 2022, à Brasparts (centre Ti Menez Are, lieu-dit Garzuel)

le 1er décembre 2022 à Guerlesquin (salle Ar Plijadur, route de l’Hippodrome).

RDV à 17h pour les élues et élus, entreprises, associations, et à 20 h pour les habitantes et habitants.

Contact et inscription : projet-territoire@pnr-armorique.fr ; 02 98 81 90 08.