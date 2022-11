Le mois de l’économie sociale et solidaire 2022 en pays de Brest

Comme chaque année, le mois de novembre est tout sauf noir pour l’économie qu’on dit sociale et solidaire : l’ESS se met en lumière et propose des rendez-vous en tout genre pour faire connaître les structures qui mettent l’économie au service des humains : associations, mutuelles, fondations, entreprises coopératives et labellisées Esus (Entreprise solidaire d’utilité sociale). En ce mois de novembre 2022, sous l’impulsion de son pôle Adess (Associations de développement de l’économie sociale et solidaire), le pays de Brest communique d’une seule voix autour des rendez-vous très nombreux proposés sur le territoire.

Pour donner davantage de visibilité au mois de l’ESS, l’Adess et ses partenaires ont eu l’idée de proposer 4 temps forts :

•Une dégustation de projets en faveur de la transition climatique (Brest) : une dizaine d’entrepreneures et entrepreneurs présenteront en 3 minutes et 1 question, leurs projets dans des domaines variés comme le transport, le tourisme, la low tech, l’économie circulaire, la lutte contre le gaspillage, la restauration, les tiers-lieux, la sensibilisation… Des étudiants de Master 2 de géoarchitecture de l’UBO seront également présents pour présenter 3 projets fictifs travaillés avec l’Adess, Le Lieu-Dit et la recyclerie Un Peu d’R.

Cet événement est organisé dans le cadre de la COP Brest Métropole le 10 novembre 2022 à 18h, à l’Adess – Bâtiment E de la Pépinière Poul Ar Bachet, 1 rue Louis Pidoux, Brest. Gratuit sur inscription (places limitées) sur la page Hello Asso de l’Adess.

•« Le Banquet » : un repas sera l’occasion rêvée de sensibiliser à la transition écologique et sociale au travers de l’alimentation, de l’agriculture urbaine et d’impliquer certains habitants dans le processus de production alimentaire. Ainsi, certains habitants peuvent se réapproprier leur territoire – en l’occurrence, une partie de l’espace vert de 1500m2 situé au coeur de Pontanezen- en y jardinant et cultivant des légumes qui serviront pour la préparation du repas servi le jour du Banquet. Dès 15h un goûter sera servi aux enfants, et à partir de 17h le repas pour les adultes, avec de nombreuses animations, le 16 novembre 2022 de 15h à 21h, au Centre social Horizons.

•Une soirée sur la thématique « entreprendre et travailler autrement » avec des stands de différentes structures, puis une conférence gesticulée intitulée « Et pourtant y a de l’espoir » de Sandrine Courtial & William Tournier, membres de l’Étincelle, coopérative d’éducation populaire politique (Lille). Ils nous raconteront leurs (més)aventures dans le monde des associations et des coopératives, en quête d’un métier qui a du sens, mais pas sans conditions de travail décentes. La soirée se poursuivra avec un moment d’échanges et de rencontre autour des conditions de travail et d’emploi dans l’ESS. Cet événement se déroulera à Keranden, tiers-lieu associatif dédié aux nouvelles manières de travailler, entreprendre et se former, 12 impasse de Keranden, Landerneau, le 23 novembre 2022 de 17h à 21h.

•Une table-ronde « Plus de coopération dans notre quotidien : un changement à portée de main » : L’Adess Pays de Brest, Biocoop Finis Terra, la Nef, Le Lieu-dit, le Low tech lab de Brest et France Active Bretagne se sont associés pour imaginer une table-ronde sur la thématique « Plus de coopération dans notre quotidien : un changement à portée de main ».

Après la réalisation d’une fresque des possibles sur la thématique « s’équiper » à 16h30, la table-ronde animée par Michel Briand rassemblera Pierre-Yves Cavellat d’Animacoop, une personne sociétaire de la Nef (banque éthique) et Yann Clugery, président du directoire de la coopérative Finis Terra, à 18h. A 19h, suivront des ateliers en petits groupes pour approfondir le sujet avec différents acteurs de la coopération sur les questions d’alimentation, d’équipement, d’habitat, de finance… le 30 novembre 2022 de 16h à 21h, salle des syndicats, avenue Clémenceau (au niveau de l’arrêt de bus Harteloire), Brest. Entrée libre et gratuite.

Vous retrouvez bien d’autres rendez-vous en pays de Brest : animations ludiques, expositions, portes-ouvertes du supermarché coopératif Ti coop de Brest, friperie éphémère, opération de prévention santé… et d’autres propositions encore dans tout le Finistère à suivre sur le site lemois-ess.org