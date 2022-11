Science-fiction, fantasy et fantastique au festival Finistellaire les 19 et 20 novembre 2022 à Quimper

La première édition du festival Finistellaire avait rassemblé 16 autrices et auteurs de science-fiction, fantasy, fantastique… les littératures de l’imaginaire qui se portent si bien en Bretagne que l’édition 2022 du festival en rassemblera 27 de toute la région voire au-delà ! L’association qui organise l’événement, la 29e dimension, n’a eu aucun mal à rassembler tout ce monde. Et cette année, non seulement on aura du roman mais aussi du documentaire ou de l’essai voire d’autres médias puisque certains comme Jérôme Nédélec font vivre leurs œuvres en version transmédia : vidéos, blogs, BD, pièces de théâtre comme Paul Garance, voire personnages en hologrammes (gnomogrammes) comme Renaud Marhic… En rencontrant les nouvelles autrices et nouveaux auteurs on pourra aussi mesurer la diversité des styles et thèmes des littératures de l’imaginaire : post apocalyptique, polar fantastique, merveilleux, space opera, thriller fantastique géopolitique , anticipation, horreur façon Lovecraft…

Du légendaire armoricain à la science-fiction bretonne

Le légendaire breton sera le thème de cette édition 2022, moins dans l’idée d’un retour vers le passé et les traditions qu’avec l’intention d’observer plutôt comment ce légendaire vit, évolue, se transforme, s’adapte dans les histoires contemporaines, et en effet il y a de quoi faire !

Finistellaire 2022 comptera pas moins de 9 tables rondes car, si le public apprécie de discuter en tête à tête avec les écrivaines et écrivains, il se réjouit encore davantage de les entendre discuter entre spécialistes de leurs passions. On échangera donc sur les légendes bretonnes samedi, puis dimanche avec d’autres autrices et auteurs, ou bien on parlera « passion science-fiction » le samedi. Le dimanche, on se demandera si la Bretagne est une terre de science-fiction ou bien quelle est la représentation du fantastique en Bretagne aujourd’hui ; ou encore s’il existe un steampunk régional. D’autres tables-rondes, plus généralistes, permettront d’en savoir plus sur l’art d’écrire ou les métiers du livre (trois maisons d’édition seront présentes : JS éditions, Oneiroi, Noir d’absinthe).



A suivre également, des expositions, des animations proposées par les associations A nous de jouer et Les portes logiques.

Une avant-première du festival est même proposée à la médiathèque Alain-Gérard à 17h30 le 18 novembre 2022.

Rendez-vous les 19 & 20 novembre 2022 au Centre des Abeilles, 4 rue Sergent Le Flao à Quimper, le samedi et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite.