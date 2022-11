Le rappeur Prince Waly sort un premier album intime, cinématographique et parfois mélancolique après trois ans d’absence.

Le rappeur Prince Waly a sorti son véritable premier album intitulé Moussa. L’artiste d’origine Sénégalaise, est né à Montreuil et très tôt, il est piqué par les sonorités et l’énergie de ce monde mystérieux qui est celui du hip-hop. Alors que le hip-hop l’accompagne à travers sa jeunesse, il passe un bac pro en comptabilité mais n’est pas du tout convaincu par la vie monotone du bureau et préfère tenter sa chance avec la musique. Prince Waly est un nostalgique des années quatre vingt dix puisqu’il est aussi bien marqué par les groupes tels les X-Men et Lunatic en France ou Nas aux États-Unis, que par le cinéma Hollywoodien aux thèmes mafieux et délinquance. C’est toute la culture crée par ses deux mediums qui lui permet de créer son propre monde a lui, et de se lancé dans le rap en créant son groupe Big Budha Cheese avec un ami d’enfance Fiasko Proximo. En 2016, il sort son premier EP intitulé Junior dans lequel il zig-zag son flow entre storytelling et egotrip a travers des themes de gangster et de hustler a l’américaine.

Mais la vraie bascule se passe sur son deuxième EP sortit en 2019 intitulé BO Y Z. Plus question de broder sa vie comme dans un film car le rappeur veut faire partie de l’ère moderne du rap en alimentant sa toile musical avec des sonorités plus trap et des punchlines musclées. Malgré tout, il prend des risques et ramène des artistes qui n’ont rien a voir avec ce monde de rappeur comme le groupe de rock Feu ! Chatterton et la chanteuse de néo-soul et variété française, Enchantée Julia.

Moussa, son dernier album éponyme, garde le coté cinématographique de ses projets précédents, sauf que l’histoire racontée cette fois si c’est sur sa vie réelle. Il a appris peu après la sortie de son précédent EP, qu’il était atteint d’un cancer. Forcement bouleversé, il met sa carrière de coté pour se soigner et la chanson qui décrit parfaitement ce bouleversement, c’est le titre « Crash » en featuring avec Enchantée Julia et Jazzy Bazz.

Cette chanson a l’atmosphère mélancolique et aux sonorités douce utilise la métaphore du ‘crash’ de voiture pour décrire le moment du diagnostique du cancer, mais cet aussi un crash d’espoir, de guérison et de reconstruction, car le rappeur se rend compte qu’il a besoin de remettre de l’ordre dans sa vie. Il compte s’éloigner de la trajectoire qui était tracée devant lui après la sortie de BO Y Z et décide de se soigner mentalement autant que physiquement. Il en profite pour réparer des problèmes de famille, d’ami, et de se rapprocher a sa croyance musulmane, ce qui lui permet aussi de se dissocier de la bulle musicale qui était devenu toxique pour lui. Prince Waly utilise ce temps, désormais loin du studio et de la création musicale pour reprendre a zéro en tant qu’humain, avant de répartir a zéro en tant qu’artiste. Désormais, son écriture est plus intime et il nous offre son vrai visage de rappeur car le fait d’en parler a un effet thérapeutique et rends ses textes encore plus forte par leur intensité émotionnel. Aujourd’hui il est sans ego et en paix avec lui même et cette paix il veut la partager avec les autres, et on peut le croire quand on écoute « Mercy », la dernière chanson de l’album.