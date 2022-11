Des idées d’activités et sorties en famille dans le Finistère en novembre 2022 avec Récréatiloups

Week-end expériences au Domaine du Treuscoat les 11,12,13 novembre 2022 à Pleyber-Christ

-de 13h à 18h : parcabout, mini-golf, jeux de piste, jeux surdimensionnés, balades dans le parc.

-de 14h à 17h : balades à poney, en calèche ou en trottinettes électriques.

-bonus le dimanche : visite d’une cabane perchée…

Payant

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/week-end-experiences-au-domaine-du-treuscoat/

Des visites-ateliers pour les enfants le mercredi 16 novembre au musée des beaux-arts de Brest

-la visite pour les tout-petits de 18 mois à 4 ans à 10h et 11h15 (durée 45 min) / thème des bateaux et de la mer

-la visite-atelier pour les enfants de 7 à 10 ans à 14h30 / thème du paysage

-la visite-atelier pour les enfants de 4 à 6 ans à 16h30 / thème : observation des arbres

Sur réservation.

https://29.recreatiloups.com/musee-des-beaux-arts-de-brest/

Ciné-biberon à Plougonvelin

Le jeudi 17 novembre 2022 à 10 h, projection du programme de courts-métrages « Il était une ville. »

2,50€ la place pour les enfants et gratuit pour les accompagnants.

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/cine-biberon-la-seance-de-cinema-pour-enfants/2022-11-17/

La Grande journée des enfants le 4 décembre 2022 au cinéma Multiplexe à Brest

3 films et des animations !

-à 17h ET l’extraterrestre,

-deux films en avant-première : Pattie et la colère de Poséidon (13h45), et le Chat Potté 2 : La dernière quête (16h)

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/la-grande-journee-des-enfants-au-cinema-multiplexe-liberte/

Les randonnées d’Addes Botmeur à réserver dès maintenant

Dès le 18 décembre 2022, rando des lutins de Noël : promenade nocturne familiale à la lumière des lampes à pétrole, avec contes, séquences théâtrales.

Dès 4 ans / Sur réservation

https://29.recreatiloups.com/addes-botmeur/

Bientôt Noël à Trévarez

Le Domaine de Trévarez à Saint-Goazec rouvre ses portes le 19 novembre 2022 pour une nouvelle édition de « Noël à Trévarez » sur le thème du tour du monde en 51 jours.

Sur réservation

https://29.recreatiloups.com/sortie-enfant/noel-a-trevarez-le-tour-du-monde-en-51-jours/