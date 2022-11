Vous reprendrez bien un peu de science fiction? : Christopher Nolan

Vous reprendrez bien un peu de Science-fiction ?

Aujourd’hui je vais vous parler d’un réalisateur qui a une notion bien a lui du défilement du temps

Aujourd’hui je vais vous parler de Christopher Nolan

Christopher voit le jour le 30 juillet 1970 à Westminster.

Sa mère est une hôtesse de l’air américaine , son père un publicitaire britannique.

Il vit entre Londres et Chicago.

C’est aux États-Unis qu’aura lieu le déclic qui fera de Christopher un passionné d’espace.

Alors qu’il a 7 ans, son oncle qui travaille à la NASA lui montre un film qui montre le décollage d’une fusée du programme Apollo.

Il va donc logiquement se tourner vers la science-fiction et découvrir de grands classiques.

2001 ,l’odyssée de l’espace , star wars mais surtout 2 films de Ridley Scott : Alien et Blade Runner.

Il dira être fasciné par l’atmosphère , l’univers visuel des ces films ,on peut le comprendre.

Il a 11 ans et il veut devenir réalisateur.

Il commence par faire des petits films amateurs qui reprennent des scènes de Star Wars, il construite des décors avec de l’argile, des boites d’œufs et des rouleaux de papier toilette…

Son premier vrai film ,c’est Tarentella un court métrage réalisé avec son ami Roko Belic en 1989.

La scolarité

Mais comme pour faire la nique à un certain classicisme, il ne va pas se diriger vers une école de cinéma, il va étudier la littérature anglaise.

Mas l’école où il va étudier, n’est pas choisie au hasard.

Elle dispose d’un matériel cinématographique conséquent et c’est tout naturellement qu’il devient le président du ciné-club de l’université.

En 1993 ,une fois son diplôme en poche, il se lance véritablement dans la réalisation professionnelle.

Il commence par des vidéos d’entreprise et quelques documentaires.

En 1995 il réalise son deuxième court-métrage Larceny , larcin en français qui raconte les déboires d’un pick-pocket.

1997 voit la réalisation de sont troisième court Doodlebug , une sorte de mise en abime d’un homme qui traque un cafard.

Ca peut paraitre confus comme pitch mais si je vous en dit plus ,je vais gâcher l’intrigue…

Malgré les succès critiques, Christopher a les plus grandes peins du monde pour monter son premier long métrage.

Il appellera cette recherche de financements la pile de lettres de refus, il en gardera un gout amer, critiquant une Angleterre sclérosée pour ce qui est du soutien au cinéma.

Son premier long métrage sera donc financé de sa poche, l’equivalent de 6000 €.

Le film bien que réalisé avec les moyens du bord est très bien reçu par la critique et lui ouvrira des portes auprès des grands studios américains.

Un début prometteur

C’est ainsi qu’en 2000 sort Memento.

Il s’agit de l’histoire de Leonard Shelby qui est atteint d’amnésie antérograde.

Elle est le résultat d’un traumatisme crânien et l’empêche de créer de nouveaux souvenirs.

Il est toujours en possession d’un appareil photo pour figer ses souvenirs et il est recouvert de tatouages qui lui rappellent des éléments qu’il ne doit surtout pas oublier , comme par exemple le nom de l’assassin de sa femme.

La forme de ce film est déroutante, il s’agit d’une alternance de scènes en couleur et en noir et blanc.

Mais plus fort encore, les scènes en couleur vont dans le sens classique, celles en noir et blanc partent de la fin et vont à rebours.

Dit comme ça, ça peut paraitre inbitable mais c’est tellement bien fait qu’on se prend au jeu et au prix d’une attention normale on peut totalement appréhender l’histoire.

Dans ce film on commence à entre apercevoir l’attirance de Nolan pour la non-linéarité d’une histoire comme on pourra le voir un peu plus tard.

Maintenant qu’il a fait ses preuves à Hollywood , on va faire appel à lui régulièrement.

Le film suivant est un policier Insomnia remake d’un film norvégien.

Bine que l’histoire ne sot pas de son fait, on peut faire le parallèle avec son rapport à une chronologie perturbée.

En effet Insomnia prend place en Alaska dans une zone au-delà du cercle arctique, quand le jour polaire qui dure 6 mois ne voit jamais le soleil se coucher.

Encore une déformation du déroulement classique du temps.

Là encore le film sera très bien reçu.

Cette confirmation de sont talent va lui permettre de montrer patte blanche auprès de la Warner Bros.

Le chevalier noir

En 2005 il veut réinventer un superhéros à la marge : Batman

Musique

Hein , non mais qu’est-ce que c’est ? , Corentin ! ,c’est quoi ce cirque ?

Ben quoi je voulais marquer le coup avec un effet

Comme ça ,sans me prévenir ,chers auditrices et auditeurs, excusez corentin le réalisateur de l’émission qui se permet des libertés …

Je trouve ça sympa , ça donne un coté épique !

Sérieux ! et depuis quand tu prends des initiatives ?

Ha j’ai quand même le droit de proposer des trucs moi aussi

Ben voyons et viens présenter l’émission à ma place aussi !

Ben maintenant que tu en parles…

Toi tu vas te calmer et très vite

Ok ,ok

Bon j’en étais où ?

Batman

Ha oui Batman

Musique

C’est une blague ?

J’arrete promis

Ouais , donc l’homme chauve-souris

Nolan va donc se lancer dans une nouvelle réinterprétation du chevalier noir.

On sera à mille lieux du gothique de Tim burton et des suites plus ou moins réussies

Le Batman de Nolan est plus prosaïque que ses prédécesseurs , il est définitivement plus ancré dans la réalité.

Une question se pose alors, : Batman Sf ou pas ?

A première vue non, c’est un justicier dont le seul pouvoir est d’être pété de thune et de disposer de plein de gadgets et il y en a quelques-uns qui sont cools.

Mais il fait partie d’un univers comme on dit maintenant le DCU

Le DCU l’univers de DC comics ,une maison d’éditions de bandes dessinées, comprend nombre de superhéros : Superman, Wonder Woman, Cyborg, Aquaman , qui ne sont pas du tout ancrés dans notre réalité.

Si on pousse la réflexion plus loin, on serait même plutôt dans le domaine du fantastique, au vu des origines et capacités des personnages nommés un peu plus tôt

Donc je ne vais pas classer les Batman de Christopher Nolan dans le rayon SF.

C’est un choix purement subjectif et vous êtes libres de ne pas être d’accord.

Toute fois je ne peux que vous conseiller d’écouter les numéros de l’émission Culture et vous qui lui sont consacrés sur le replay de radio évasion

2006 voit la sorite de son film suivant , le prestige , l’historie d’une rivalité entre deux magiciens qui vont aller très loin dans leur affrontement.

La suite de Batman Begins sort en 2008 ,the dark knight, épisode le plus encensé de la trilogie pour la confrontation légendaire entre Batman et le Joker ,magistralement interprété par Heath Ledger.

Avant de réaliser son troisième Batman, Nolan va enfin ,oserais-je dire ,attaquer frontalement la SF.

Le tournant vers la SF

Inception

Alors là on attaque le bois dur

Inception fait partie de cette catégorie de films auxquels il faut être entièrement dévoués.

Il ne se regarde pas du coin de l’œil en touriste.

Il faut être concentré sur la chose ou sinon vous allez louper un truc et vous serez perdus.

Mais de quoi ça parle ?

Inception mot anglais signifie commencement, le début de quelque chose.

Mais on va y revenir plus tard.

Dans le film on va suivre les aventures de Dominic Cobb expert dans l’espionnage.

Mais un espionnage un peu particulier, il vole des informations, des souvenirs ,des idées..

Pour cela il utilise un procédé révolutionnaire, le rêve partagé.

Une petite machine à laquelle on raccorde toutes les personnes que l’on veut inclure dans son rêve.

Ce rêve n’est pas comme on le perçoit dans notre réalité , il s’agit , dans le film en tout cas, d’une copie du vrai monde.

Pour pouvoir dérober une information, il fat que la cible soit en confiance, parfois on peut la plonger dans un contexte qu’elle connait, ainsi elle ne se braque pas.

Ensuite un simple subterfuge permet de lui soutirer les informations que l’on souhaite.

Mais comment on fait pour brancher la victime ?

Elle va pas se laisser faire !

Oui, c’est la partie un peu sensible de la manœuvre , il faut pourvoir droguer la cible pour qu’on puisse la raccorder.

Compliqué ton truc

C’est pas un hobby, c’est une activité criminelle ,ça nécessite un peu d’organisation, ce n’est pas à la portée du premier venu.

Toujours est-il qu’on découvre Cobb et son équipe au début du film en pleine « extraction » comme on dit pudiquement.

Sauf que ça part en vrille et la mission échoue

La mission est un échec et les clients de Cobb vont pas se contenter d’un désolé

A ce niveau d’espionnage, les enjeux sont énormes et les conséquences fatales.

Toute fois la cible de Cobb va lui proposer un marché tenter et réussir une inception ,procédé réputé impossible à réaliser ,contre son retour libre aux Etats-Unis où il est accusé de meurtre.

Je vous dit pourquoi un peu plus tard.

Cobb accepte sans aucune hésitation

Pour cela il faut que je vous explique l’inception.

Dans l’activité d’extraction pratiquée par Cobb , il s’agit de prendre quelque chose.

L’inception ,c’est déposer quelque chose : une idée

Il faut faire croire à la cible que cette idée ,c’est la sienne.

Et pour ça il ne suffit pas de lui chuchoter l’idée à l’oreille et zou.

Comme expliqué dans le film pour qu’une idée prenne racine dans l’esprit il faut que l’esprit croit que l’idée vient de lui.

La démarche est tout de suite plus complexe et foutrement plus subtile qu’une simple suggestion.

Il faut connaitre la psychologie de la cible, son histoire , ses faiblesses, il faut quasiment rentrer dans sa tète.

C’est assurément pas un truc de bourrin et si ça marche c’est d’une efficacité à toute épreuve.

La personne croit dur comme fer que l’idée vient d’elle.

Et donc la supercherie est intraçable.

Mais ce n’est pas une science exacte, c’est même considéré comme impossible à faire vu les contraintes évoquées plus haut.

Pour que ça marche ,comme je vous le dit un peu plus tôt , il faut connaitre parfaitement la personne qui va subir l’inception.

Si cobb a relevé le défi, c’est qu’il l’a déjà réussi une inception.

Sur une personne qu’il ne connaissait que très bien ,sa femme.

Pour faire simple, il voulait forcer sa femme à quitter un niveau de rêve partagé pour retrouver la « vraie vie ».

Sauf que cette idée s’est mise a tourner en boucle dans son esprit et elle a commencé à confondre rêve et réalité.

Et pour quitter un rêve ,il n’y a que 2 possibilités : arriver au bout du compte à rebours programmé sur la machine à rêves ou mourir.

Vous me voyez venir , la femme de Cobb n’a pas eu la patience d’attendre l’hypothétique fin d’un compte à rebours.

Les apparences étaient contre lui et comment expliquer à la police qu’on a manipulé son épouse dans un rêve.

Voila pourquoi il lui est difficile de revenir aux Etats-Unis.

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vu, je vous laisse le découvrir et je ne vais pas en raconter plus.

Ca film est, pour moi , dans la plus pure ligne dickienne.

La confusion entre rêve et réalité , uns technologie corrompue , des conglomérats surpuissants

On est à 2 doigts d’une œuvre cyberpunk.

2 ans plus tard il clôt sa trilogie du chevalier noir avec The Dark Knight rises.

C’est en 2014 que sort son nouveau film de science-fiction pure, voir de hard SF.

Gargantua

Interstellar

Nous sommes en 2067 et comme le dit un des personnages :

Extrait

Les conditions climatiques sont telles que produire de quoi nourrir la population est devenu un enjeu absolu.

Toutes les ressources sont dévolues à cette seule préoccupation.

Les armées n’existent plus, c’est dire à quel point les priorités ont changé.

Si même elles ont été démantelées pour consacrer les finances et les capacités industrielles pour les orienter vers l’agriculture.

Le terme ce n’est plus qu’une question de survie a trouvé sa juste mesure.

Au début du film on découvre Cooper, un ancien astronaute, car oui la NASA a fermé également.

Il s’est reconverti a son corps défendant mais il faut bien manger et lever ses enfants.

Ingénieur de formation, il transforme les engins agricoles pour les automatiser.

Comme je vous l’ai dit, tous les moyens sont orientés vers la production agricole.

Mais son ancien métier lui manque et toute occasion est bonne pour s’échapper de son quotidien, comme pourchasser un drone par exemple.

Je vous ai dit plus tôt que la NASA avait fermé, ce n’était pas seulement pour des raisons budgétaires.

Il y avait également une raison plus dramatique, elle a refusé de bombarder les populations affamées depuis l’espace.

C’est dire à quel point ils en sont rendus.

Et pour éviter que les jeunes ne se dispersent dans des activités non nécessaires on en vient à réécrire l’histoire.

C’est lors d’une réunion avec des professeurs concernant sa fille que Cooper apprend que selon les livres d’histoire, l’homme n’est jamais allé sur la Lune.

Extrait

Comme ça ils vont rester bien sagement les pieds sur terre a faire pousser du mais.

Sauf que Copper a des ambitions pour sa fille, elle est douée et a un esprit scientifique.

Ce qui va l’aider à résoudre un problème.

Lors d’une tempête de sable, une fenêtre mal fermée dans la chambre de Murphy ,la jeune fille en question, laisse entrer un épais nuage de sable qui va révéler d’étranges signes sur le sol.

Ces signes sont un code qui permet de trouver des coordonnées géographiques , un point bien précis au milieu de nulle part.

C’est un Cooper à la curiosité piquée au vif et accompagné de sa fille ,sans avoir eu le choix, qui va découvrir cet endroit comme si les signes étaient une invitation.

Arrivés audit point, ils sont accueillis plutôt fraichement.

Extrait

Une fois résolu le pourquoi du comment de sa venue en cet endroit, la troupe qui interroge Cooper va se détendre et lui expliquer que la NASA ,hé bien , elle a fait comme le Phoenix elle est renait de ses cendres !

De manière officieuse bien sur , le public ne comprendrait pas et ça parait logique.

Déjà que la question se pose de nos jours ,alors que nous vivons dans une époque relativement confortable , tout ceci dépendant du point de vue de chacun , bien sur.

Mais imaginez, vous n’avez plus que du mais a faire pousser dans les champs, les tempêtes de sable se succèdent a un rythme effréné et on vous dit qu’une équipe va se balader dans l’espace….

Oui , ils ont bel et bien l’intention d’envoyer du monde dans l’espace et ils l’ont déjà fait une paire de fois.

12 astronautes ,des pionniers.

Ok mais vers ou ?

Vers un trou de ver apparu il y a environ 50 ans aux abords de Saturne , dans ce trou de vers on voit une autre partie de l’univers, inconnue cette partie.

Et les 12 en questions sont partis pour un aller simple explorer des planétes qui semblaient prometteuses.

Prometteuses pour un exode et massif l’exode, il s’agit de trouver une nouvelle maison pour l’humanité.

Mais si la planète en question n’est pas habitable ? que devient le pionnier ?

Extrait

Résultat des courses , 3 planètes sortent du lot et une expédition est en cours de préparation pour aller confirmer les premières analyses.

Le patron de la NASA réussit a convaincre Cooper de diriger la mission.

Avant d’accepter Cooper a du résoudre un dilemme et pas un petit.

Partir pour trouver un nouveau monde ou ses enfants pourront vivre en en toute sécurité et pour cela les quitter pour une durée indéterminée, quelques années pour la version courte.

Ou alors rester sur Terre et les voir mourir à petit feu mais en étant toujours à leurs côtés.

Alors ?

Partir et les abandonner pour trouver un nouveau monde ou assister à la fin de ce monde avec eux ?

Vous avez 4 heures

D’autant plus que le voyage qu’il s’apprête à effectuer n’est pas sans danger et peut ne déboucher sur rien.

Quels tourments doit-on traverser pour faire un tel choix.

Un tel déchirement peut-il être acceptable ?

D’autant que sa fille est jeune et pour elle c’est un abandon , une manœuvre lâche ,une démission totale et elle ne lui pardonnera pas.

Parce que oui ,le voyage ne va pas se passer comme prévu.

Ha ben ça alors quelle surprise !

Il faut que je vous présente le contexte avant de continuer.

Les 3 planètes que l’équipe doit visiter sont en orbite autour d’un trou noir.

Un trou noir massif qui plus est.

Tellement massif que sa force gravitationnelle qu’il courbe tout la matière et les ondes dont la lumière et c’est d’ailleurs pour ça que les trous noirs sont noirs ,la lumière n’en ressort pas .

Masi celui-là , il s’appelle Gargantua , il déforme même le temps.

Oui le temps, ça peut paraitre contre-intuitif mais ça a été vérifié et ça existe vraiment.

Notre perception du temps est subjective, on le voit comme une rivière qui s’écoule dans une direction et puis marre.

C’est un peu plus complexe mais pour faire simple, on pourrait voir le temps somme une toile tendue sur la quelle on poserait des objets que sont les planètes, les étoiles ou les trous noirs.

Les objets en question déformeraient la toile et plus ils seraient lourds, plus ils feraient un trou profond.

Et donc plus le trou est profond, plus le temps est déformé.

C’est pour ça que sur la première planète a explorer, qui se trouve très près de Gargantua ,le temps est considérablement ralenti par rapport à celui de la Terre.

1 h sur place vaut à 7 années terrestres.

Le voyage devra se faire fissa pour ne pas perdre trop de temps par rapport à la Terre.

Arrivé sur la planète en question, on se rend compte qu’elle est intégralement recouverte d’eau peu profonde, moins d’1 mètre.

Mais , il y a forcément un mais.

En Bretagne , on sait que toutes les 6 heures la mer monte et descend.

Phénomène provoqué par la Lune et un peu le soleil.

Mais bon, la Lune est loin et pas très grosse, donc ça va.

Nos gaziers sont aux portes d’un trou noir massif et l’effet de marée jour a plein.

C’est donc littéralement une montagne d’eau qui va fondre sur eux à une vitesse folle et qui va mettre leur vaisseau en panne.

Et je vous rappelle, tic-toc , le temps file vite.

Une fois qu’ils auront réussi à décoller ce sont 23 années terrestres qui seront passées.

Le choc sera violent .

Le pire, à mon avis, c’est que les personnages étaient conscients quand ça s’est passé.

Si on hiberne, on à un déphasage mais on peut comprendre.

Dans ce cas précis, il va être difficile d’intellectualiser la chose, on galère pendant 3 h pour tâcher de sauver sa peau et en face on prend 23 années dans la tronche.

Et donc oui le choc est rude pour ceux qui vont voir un condensé de la vie terrestre sous forme de messages vidéos personnels.

Un peu de musique ?

Je vais arrêter la la divulgation d’Interstellar et vais vous conseiller plus que chaudement à le voir ,lui aussi, pour que vous puissiez vous rendre compte de la beauté des images et d’une autre chose qui donne un souffle épique aux œuvres de Nolan : la musique

Merci Hans Zimmer pour votre œuvre.

C’est bien simple, comme pour John Williams qui a sa patte pour les films ,entre autres de Steven Spielberg ,on reconnait les films de Nolan aux ambiances sonores de Zimmer.

Ses compositions ont du coffre, elles ne passent pas inaperçues, aux premières notes on se retrouve plongé dans l’atmosphère du film.

Le film suivant ne sera pas de la sf mais Christopher ne se refait pas.

Un film historique

Dunkerque est un film de guerre sur un épisode de la seconde guerre mondiale ; l’opération Dynamo.

Opération décidée pour évacuer les forces expéditionnaires britanniques coincées dans le nord de la France en mai 40 lors de la débâcle de l’armée française face à l’avance des allemands.

La encore le temps va être présenté d’une manière particulière

L’action se déroule sur 3 pans.

La plage d’où doivent partir les soldats alliés.

La manche ou se déploient des bateaux civils pour aider à l’évacuation

Le ciel au -dessus de la manche où se trouvent les chasseurs de la royal air force.

Sur la plage on va voir une action qui se déroule sur une semaine.

Sur l’eau, l’action va durer une journée.

Dans le ciel, là ce sera une heure.

Une fois encore, on retrouve cette approche étrange du temps , le sentiment qu’il ne asse pas à la même vitesse pour tout le monde.

C’est bien le cas, pour la plage on attend le bateau, c’est long pénible, dangereux

Sur la mer ça s’accélère, on est moins spectateur de ce qui se passe

Dans les airs, on va vite, on doit prendre des décisions à chaque seconde, on navigue entre la vie et la mort à chaque instant.

Petit aparté, si vous n’avez pas encore vu ce film et que vous le voyez en dvd, le dvd ne deconne pas.

Ceux qui l’ont déjà vu comprendront.

En 2020, retour à la sf et au triturage du temps.

Mais là , c’est une version bien énervée du triturage.

Palindrome

Tenet

Point de vue personnel mais ce film est un chef d’œuvre.

Il est complexe à appréhender, encore plus qu’Inception ou Interstellar

Beaucoup de monde ne l’a pas aimé à cause de sa mise en scène.

Et même de son idée maitresse.

Mais je vous enjoins, voire vous ordonne de le voir.

Le résumer n’est pas simple, c’est peu de le dire.

Je vais juste vous dire qu’il s’agit d’un film d’espionnage dont l’arme la plus utilisée est le temps.

Un terme est à intégrer avant tout, l’entropie, le sens du temps si on veut.

Elle va être le principal enjeu de ce film.

Une phrase prononcée par un des personnages donne un peu le ton

Extrait

Ça s’adresse au héros mais aussi à nous.

Et c’est fait d’une superbe manière.

Ne cherchez pas à trop intellectualiser, laissez-vous porter.

Aucun réalisateur n’a une approche aussi étrange, décalée du temps dans une histoire.

Nolan depuis le début de sa carrière aura un rapport particulier au sens du temps, à son déroulement communément acquis.

Cette approche unique donne un ton vraiment unique a ses œuvres.

Ses films ne sont pas forcément d’une approche facile, j’en conviens, ils ne laissent pas faire il faut garder l’esprit affuté ou alors pour Tenet être pris par la main et suivre le lapin au fond du terrier.

Pour ma part, j’ai suivi le lapin et je ne suis pas déçu du voyage.

Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain numéro de vous reprendrez bien un peu de science-fiction ?