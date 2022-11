Le producteur Britannico-Ghanéen, Hagan, nous livre sont premier album fusioniste et riche en percussion.

Après une série de 5 EP sortit depuis 2014, Hagan nous livre son premier album de 11 titres intitulé Textures. L’album est un hommage aux sons et aux influences du monde entier, une expression de son voyage de découverte de soi et de réflexion sur son héritage britannico-ghanéen, et témoigne de son amour pour la collaboration. Enregistré entre Londres et Accra, le projet fait ressortir une gamme de sons d’influence afro ou il collabore avec des talents émergents du paysage vibrant de la musique africaine contemporaine, Aymos, Bryte, Meron T, Ayeisha Raquel, Griffit Vigo et d’autres encore.

Textures démontre exactement pourquoi Hagan est célébré et reconnu comme un fusionniste – en mélangeant parfaitement des éléments d’Amapiano, de Afro-house, de la UK Funky, du Jazz, et de laNéo-Soul. Sur 11 titres, le producteur glorifie et explore les cultures et les liens profonds qui existent entre l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Brésil, le Ghana et le Royaume-Uni et qui caractérise sa patte musical, surtout riche en percussions. Très tôt il s’intéresse énormément au rythme séduisant des percussions grâce notamment aux performances qu’il voyait tous les dimanches à l’église avec sa mère, et cela l’inspire énormément. Ça s’entend notamment sur la chanson « Royal Jama », inspiré par les chants des footballeurs ghanéens qu’ils chantent avant les matchs pour ce motiver.

Cette chanson sans paroles, bourrée d’énergie illustre merveilleusement ce qui se trouve dans le reste de l’album : un super beau mélange de son instrumental et des chansons a parole. Au début du processus d’écriture de l’album, Hagan a compilé une playlist Youtube intitulée « Textures, Feels and Rhythms ». Cette liste de lecture contenait des clips de pêcheurs ghanéens en mer, accompagné de rythmes de tambours improvisés et joués par des batteurs. Dans ces vidéos se trouvaient aussi des professeurs de musique africaine, des clips de tambours de Gambie, du Sénégal, et des sons ambiants africains, créant ainsi la colonne vertébrale de son album. Une colonne vertébrale percussive et des thèmes tels que la fierté de son héritage et de sa culture, mais aussi l’exploration d’identités doubles à travers la musique et le pouvoir du rythme.

Bonne écoute !