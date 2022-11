Les escales bretonnes du Phragmite aquatique

Un petit oiseau discret aux couleurs adaptées à son milieu : brun/beige avec une bande jaune sur la tête. Un corps assez fin, comme son bec d’insectivore, une dizaine de grammes ou un peu plus.. Le Phragmite aquatique ressemble un peu à une fauvette mais son mode de vie évoque aussi l’hirondelle. Comme pour cette dernière, la stratégie de survie de l’espèce mise sur le nombre d’individus avec deux pontes par an. Pourtant, c’est le passereau le plus menacé du monde, d’où les programmes de suivi et d’actions qui lui sont consacrés et auxquels participe l’association Bretagne vivante.

Un passereau migrateur qui fait escale en Bretagne, entre autres

Comme son nom l’indique, le Phragmite aquatique apprécie les zones humides, en bord de mer ou en eau douce, peu lui importe, du moment qu’il y a des insectes, sa nourriture de base. Quand l’espèce était florissante, on trouvait ces oiseaux partout en Europe l’été. Mais désormais, ils ne nichent plus que dans 4 pays d’Europe de l’Est : l, la Biélorussie, l’Ukraine a Pologne et la Lituanie où on trouve de très grandes prairies alluviales, ouvertes et bien humides. L’hiver, il se réfugient en Afrique, notamment au bord du fleuve Sénégal et dans le delta intérieur du Niger au Mali, pour retrouver les insectes qui le nourrissent. En passant, il fait escale en Bretagne (4 à 6 jours à partir de fin août le temps de reprendre un peu de poids), dans l’estuaire de la Loire, en Normandie, ou dans le Nord de la France.

Les zones humides ouvertes, des habitats qui disparaissent

Les arbres, ce n’est pas son truc. Ce qu’aime le Phragmite aquatique c’est faire son nid au sol, plus exactement sur un môle végétal (touradon de Molinie par exemple) au-dessus d’une lame de 5 à 10 cm d’eau).