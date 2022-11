Nymph, le nouvel album experimental de Shygirl

Sorti le 30 Septembre 2022, « Nymph » est un album écrit et réalisé par Blane Muise, plus connue sous le nom de Shygirl. Aidée par son ami Seda Bodega, l’artiste anglaise de 29 ans a produit un album de 12 titres qui mélange electro, experimental pop, Rnb.

Blane Muise alias Shygril démarre sa carrière en 2016 avec le single Want More, elle gagne en popularité lorsque Rihanna utilise des titres de l’album « Nuxxe » dans ses publicités de Fenty Beauty. Son début de carrière est marqué par le sortie de nombreux ep et single alors que l’album se fait attendre….

« Nymph », ce premier album est donc enfin là et il est une ode à la sexualité féminine. On peut facilement résumer cette œuvre en une question : « Pourquoi la sexualité des femmes est-elle encore tabou ? ».

Avec Les instrumentales composées principalement de synthés aux ambiances à la fois psychédéliques et relaxantes on part en voyage, on part en exploration dans la tête et le cerveau de cette fille timide

Honey, 10 eme titre de l’album, nous invite à dormir dans du miel, sympa non comme image ? Dormir comme dans du miel. Tout au long du morceaux nous sommes bercés par une instru simple merveilleusement accompagnée par la voix posée et douce de Shygirl. Au fur et à mesure, des sonorités s’ajoutent au synthé de base.

Premier album composé de 12 titres. la pochette qui nous montre une image floue, une femme enveloppé dans une fourrure. La lumière crue nous donne rapidement le ton de l’album : une ambiance evanescente parfois disconante, voir agressive mélée de caresses et de claques sonores.

Woe, titre d’ouverture de l’album nous plonge dans une ambiance plutot étrange, inquiétante parfois. L’instru toujours composée de synthé est ornée par une voix à l’allure fantomatique. Une sorte d’écho mêlé à d’autres effets, nous enveloppe dans un brouillard de confusion. Au milieu du titre, l’ambiance devient plus pesante et la voix de Shygirl est remplacée par une voix masculine qui n’est pas sans nous rappeler les sonorités des premiers album de Massive Attack.