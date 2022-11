Un concert interactif le 20 novembre 2022 à Quimper grâce aux Aprèm’jazz

Aprèm’jazz est une structure « unique » en Bretagne

Créée en 2001 et animée depuis par une équipe composée de bénévoles, l’association Aprem jazz propose une programmation jazz tout au long de l’année sur tout le territoire cornouaillais.

Elle démontre combien le cadre associatif et la bonne volonté des uns et des autres peuvent apporter à l’animation d’une ville et à sa richesse culturelle.

Grace à cette association se succèdent depuis plus de 20 ans à Quimper et dans les communes alentour, la fine fleur du jazz local, national et international.

Le 20 novembre 2022, c’est le public qui fait la playlist

Complices depuis bientôt un quart de siècle, Jean-Christophe Cholet (piano) et Vincent Mascart (saxophone) nous proposent un concert interactif et unique ! C’est le public qui, à main levée, choisit une chanson connue de tous, ou encore un thème extrait d’un vaste patrimoine musical. La musique du juke box ainsi constituée de plus d’une vingtaine de pièces, se plaît à résonner à travers des arrangements, variations et autres cabotages improvisés par différents modes de jeux.

Dimanche 20 novembre 2022 à 17H00, MPT Penhars – Le Terrain Blanc – Quimper