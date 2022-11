Bien au contraire #2 : Suicide assisté, euthanasie, l’indispensable loi…

Une nouvelle convention citoyenne prévue par le chef de l’État, la majorité des Français favorables à un élargissement des dispositions de la loi Claeys-Leonetti, différents avis de doctes assemblés tendent à démontrer que la société y est prête, mais, déjà, la conférence des évêques parle d’une ligne rouge à ne pas franchir, et des minorités philosophiques, médicales ou religieuses s’élèvent contre toute modification des dispositions déjà en vigueur dans les textes législatifs, on ne sait, une nouvelle fois, ce qu’il va advenir de cette demande insistante de nombres de nos concitoyens, soit parce qu’ils sont concernés au premier chef, soit parce qu’ils pensent pouvoir l’être à la fin de leur existence.

Alors que cette aide à franchir la dernière étape, celle tant redoutée entre l’apparitions de douleurs insupportables et réfractaires à tout l’arsenal thérapeutique de la pharmacopée à une mort paisible et choisie, existe déjà dans de nombreux pays européens (Belgique, Espagne, Suisse, Pays-Bas…), la France traîne les pieds, parlemente sans agir, acquiesce sans légiférer afin d’adopter dans sa loi une position largement validée par le Conseil consultatif national d’éthique.

Dans son récent essai, L’ULTIME DEMANDE, paru aux éditions Liana Levi, Martine Lombard, milite une nouvelle fois pour l’adoption, le plus rapidement possible – les malades l’attendent en vain depuis des années -, d’un texte de loi permettant enfin aux citoyens français de bénéficier du droit de disposer de leur propre vie, à partir du moment où celle-ci n’est plus que tortures inutiles. Ce droit nouveau n’empêchant en rien ceux qui y sont opposés de ne pas y avoir recours.

Cet essai, un texte documenté, argumenté, réussit à éviter l’obstacle des termes juridico-techniques et du langage abscons pour les profanes que nous sommes. Sa lecture ne présente pas de difficulté, d’autant que la plume est agréable à lire. Martine Lombard, tout en avançant point par point son argumentation, tient compte de toutes les oppositions et y répond avec beaucoup de respect et de sérieux.

Un ouvrage indispensable à celles et ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion à ce sujet.

Le livre

L’ULTIME DEMANDE – Martine Lombard – Éditions Liana Levi

L’autrice

Martine Lombard, fut membre du Conseil supérieur de la magistrature, elle est aujourd’hui professeur émérite de droit public à l’université Paris II Panthéon-Assas ; et s’intéresse depuis longtemps à la liberté de finir sa vie paisiblement.