Dans son nouvel album, La Féline nous tient nostalgiquement la main en se promenant dans Tarbes.

Le 4ème album et le premier après trois ans d’absence, La Féline revient avec son sens aigu de l’écriture pop, le chant d’église et l’énergie du jazz dans un projet mélancolique intitulé Tarbes. La Féline est un groupe français mené par la chanteuse et guitariste/bassiste Agnès Gayraud, qui joue en solo ou avec son groupe, et apporte des ambiances sensibles ou puissantes, qui en mélangeant les deux, créent une alchimie sensuelle. Le nom du groupe est d’ailleurs i nspiré par le film sortit en 1942 de Jacques Tourneur, et ça paraît logique car leur musique a quelque chose de cinématographique: on retrouve des textes raffiné qui résonnent dans votre tête longtemps après les avoir entendus. Dans cet album , La Féline nous prend la main et nou s guide a travers sa ville d’origine. Quasiment tous les titres de l’album sont nommés après un endroit de la ville ou nommé après un moment vécu dans un endroit de la ville, et c es moments sont surtout des histoires d’enfance et d’adolescence qu’elle décrit mélancoliquement. Cet effet mélancolique est non seulement poussé par les paroles intimes, mais aussi par l’énergie sonore qui nous accompagnent dans la balade à travers Tarbes et ces alentours. Un petit orgue, une basse, une boite à rythmes, une guitare, voilà les quelques instruments utilisés par le groupe pour composer et interpréter ces 13 nouvelles chansons en quasi-autarcie et dans la contrainte du confinement. Elle n’est toutefois pas complètement seule puisque le batteur François Virot et le guitariste Mocke Depret viennent l’accompagner, alors que les jeunes chanteurs du Conservatoire Henri Duparc de Tarbes viennent faire les chœurs sur trois des morceaux les plus lumineux de l’album, « Tarbes (Retourner A) », « Jeanne D’Albret » et « Fum ». Donc pour ceux qui ont prévu d’aller faire un petit tour en Gascogne ou dans les Pyrénées, je vous recommande vivement d’accompagner ce trajet avec l’album Tarbes de La Féline, surtout pour un petit coup de boost si vous vous retrouvez en rando !