La prévention des violences intrafamiliales en presqu’île de Crozon et Aulne maritime

La Journée internationale contre les violences faites aux femmes – le 25 novembre – est l’occasion pour la Communauté de communes de presqu’île de Crozon et Aulne maritime, avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF), l’Ulamir, la Soupape et la gendarmerie nationale d’élargir la question aux violences intrafamiliales et de proposer une sensibilisation sur plusieurs jours, jusqu’au 27 novembre 2022.

Les violences au sein de la famille : une vaste nébuleuse qui touche potentiellement tous les milieux

On désigne par violences intrafamiliales, les violences physiques, y compris sexuelles, mais aussi psychologiques, par les mots prononcés ou écrits, violences économiques voire administratives exercées sur les femmes, enfants et hommes par des membres de leur famille. Toute emprise quelle qu’elle soit sur une personne de sa famille est déjà une violence : couper l’accès aux ressources financières du ménage, ou à des papiers d’identité, empêcher l’éducation ou l’épanouissement… les violences exercées au sein de la famille peuvent être multiples et aucun milieu social n’est épargné. Les femmes sont les premières et les plus gravement touchées (122 mortes depuis début 2022) mais les hommes peuvent l’être aussi au sein de couples homosexuels ou hétérosexuels (21 hommes tués depuis début 2022) et bien sûr les enfants.

Les violences familiales sont d’autant plus insidieuses qu’elle s’exercent au sein du foyer, le cadre le plus quotidien des victimes, auquel il est difficile d’échapper. En outre, elles sont exercées par des personnes censées être aimantes ou au moins protectrices. Il y a donc un paradoxe, parfois difficile à cerner (surtout pour les enfants).

On ne connait pas les chiffres de ces violences en presqu’île de Crozon et Aulne maritime mais des associations comme La soupape ou l’Ulamir croisent des victimes ou des témoins qui peuvent parfois leur confier les faits. En milieu rural ou semi rural comme l’est ce territoire, des pressions supplémentaires s’exercent sur les victimes et sont susceptibles de freiner davantage les plaintes ou l’expression : communautés plus petites au sein desquelles « tout le monde se connaît », bourreau qui peut parfois donner une bonne image à l’extérieur, isolement des victimes renforcé, etc.

Expositions, interventions en collège, course à pied, journée d’échanges jusqu’au 27 novembre 2022

D’où l’intérêt des actions de sensibilisation menées cette semaine dans toute la communauté de communes : jusqu’au 15 décembre on peut voir une exposition de femmes et d’hommes qui ont participé à la défense des droits des femmes à la Maison de l’Enfance de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, interventions auprès des collégiens par les associations comme la Soupape et un référent violences intrafamiliales de la gendarmerie, théâtre d’improvisation à l’école navale de Lanvéoc, course ou marche « des Mariannes » (8 km à Crozon) le 27 novembre 2022.

Le 26 novembre 2022, l’ Ulamir et La Soupape consacrent leur journée « famille » à ces violences, de 11h à 18h à la Salle du patronage laïque du collège Sainte Jeanne d’Arc de Crozon. Un groupe de parole (sur réservation) avec une psychologue est proposé à 11h. Les autres animations sont en accès libre, gratuit et anonyme : ateliers divers (expressions, jeux, discussions, coin lecture…) à partir de 11h, repas partagé à 12h, ateliers libres à 13h30 et spectacle interactif avec comédiens et psychologue « Elles dans la jungle » de Pierre Bonnaud à 15h30.

Un réseau local sur les violences intrafamiliales en cours de construction

La Soupape participe aussi à la création d’un pôle ressources et d’un réseau de prévention qui pourra agir toute l’année contre les violences intrafamiliales en presqu’île de Crozon et Aulne maritime, avec toutes les structures qui peuvent être concernées de près ou de loin (Caf, Centres communaux d’action sociale, associations, gendarmerie, CIDFF, etc.).

Rappel des numéros d’urgence