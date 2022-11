Les sonorités relaxantes de « Continua »

Nosaj Thing, né Jason W Chung le 27 Janvier 1985 est un producteur de 37 ans, originaire de Los Angeles. Il a produit des sons pour des artistes comme Kendrick Lamar ou encore Kid Cudi.

Après avoir sorti 2 EP et 4 albums, Jason Chung revient avec « Continua » son 5ème album studio. Sorti le 28 Octobre 2022 sous le label Timetable, un label créé par Chung lui-même, « Continua » présente 11 titres en featuring avec divers artistes, et 1 morceau instrumental de sa composition. Les 12 morceaux de l’album présentent la même ambiance. Des instrus calmes, aux sonorités relaxantes, presque comme une séance de méditation de 40 minutes.

Le premier titre s’intitule We Are, en featuring avec le groupe d’indie pop coréen : Hyukoh. We Are c’est le titre de la chanson en anglais, mais il existe aussi un titre coréen qui est 우리는 [urineun], ‘Nous’ en français. Et justement, la langue coréenne est présente dans le premier couplet. C’est tout en sobriété que l’ensemble accompagne la voix de Oh Hyuk, chanteur du groupe.

Blue Hour, c’est le cinquième titre de l’album. Sur ce morceau, Nosaj Thing collabore avec Julianna Barwick, musicienne avec qui il avait déjà travaillé avant. La voix douce de Julianna vient se poser sur une instru aux basses audibles qui donnent un sentiment de profondeur au morceau. Les sonorités étouffées, et la voix de Julianna, qui accompagnent le crosstick permanent et les basses nous donnent l’impression d’être sous l’eau. Aucune autre présence autour. Juste des bruits étouffés.