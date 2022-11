« Stay Close To Music », un album émotionnel signé Mykki Blanco

Nous avions déjà parlé de Mykki Blanco l’année dernière, pour la sortie de son album « Broken Hearts & Beauty Sleep ». Aujourd’hui, on va parler de son nouvel album : « Stay Close To Music ».

Commençons par une rapide présentation pour ceux qui ne la connaisse pas : Mykki Blanco, appelée Michael David Quattlebaum Junior à sa naissance est une rappeuse californienne de 36 ans.Sa carrière musicale démarre en 2012 avec un EP intitulé « Mykki Blanco & The Mutant Angels ».

Sorti le 14 Octobre dernier chez Transgressive Records, «Stay Close To Music » est un album de 13 titres. C’est un disque qui contient de nombreux featuring notamment un duo avec Michael Stipe, chanteur du groupe R.E.M. C’est un album avec des sons éclectiques qui mêlent paroles poétiques et instru Pop, Rnb et Hip Hop.

Un Regard Sur Un Passé Difficile

Les paroles de ses chansons nous parlent des complications qu’iel à rencontré au cours de sa carrière : son test positif au VIH en 2015, sa lutte contre l’alcoolisme, consommation de drogues, son combat permanent contre l’homophobie et la transphobie. C’est en Dieu que l’artiste queer trouve un refuge et sa spiritualité est d’ailleurs très présente dans les paroles de ce nouvel album.

Carry On est une chanson du nouvel album de Mykki Blanco : Stay Close To Music, sorti le 14 Octobre dernier. Dans ce titre il est question du VIH mais également de sa couleur de peau. Iel partage son doute avec le public et se demande si sa carrière sera freinée à cause de ces deux facteurs et si un jour iel obtiendra la reconnaissance et le crédit qu’iel mérite.

Carry On, c’est non seulement le titre de la chanson, mais ce sont aussi des paroles répétées lors du refrain. En français cela veut dire ‘continue’. Une voix distante, comme celle que chaque personne peut avoir dans sa tête. Une voix qui pousse Blanco à continuer sa carrière, ne pas s’arrêter en cours de route. Iel est déjà arrivé bien plus loin que certains artiste. Bien plus qu’une simple vocation, la musique est un moyen pour Mykki Blanco de se faire entendre et d’exprimer ses émotions et ses pensées. Sur cette chanson l’artiste est rejointe en cours de route par Jonsi qui vient poser sa voix douce et ses paroles rassurantes sur l’instru calme de la chanson. C’est presque comme si elle prenait le rôle d’une mère qui veut rassurer son enfant. Où alors serait -ce des paroles prononcées par Dieu ?

Your Love Was A Gift, cinquième titre de l’album, en featuring avec Diana Gordon et Sam Buck est une chanson qui présente une certaine fragilité. L’instru est accompagnée de la voix chevrotante de Diana Gordon et la voix délicate de Mykki et les paroles montrent de la souffrance probablement due à une histoire amoureuse. On repère assez vite la répétition des mots « I am a child of God ». Mykki essaie-t-elle de crier qu’iel reste une enfant de Dieu malgré sa sexualité ?

En écoutant la chanson on peut donc se demander : Est-ce qu’iel parle de l’amour que lui a offert Dieu ? Peu-être que Dieu a offert un refuge à Mykki après une histoire difficile.

Gift signifie cadeau en français. Est-ce que ce cadeau était la force de vaincre le VIH que Dieu aurait offert a Mykki. Ce qui est sûr, c’est que la spiritualité de Mykki Blanco est particulièrement présente dans le morceau « Your Love Was A Gift ».