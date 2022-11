Arnaud Le Gouëfflec nous raconte les 20 ans de son label « L’église de la petite folie »

Le label est composé de 11 artistes, tous sont dans l’esprit de la collaboration, que ce soit entre eux ou avec des artistes en dehors du label. Ils sont des « enfants du rock » comme Arnaud Le Gouëfflec le raconte, mais avec une bonne dose d’expérimentation, la meilleure manière de décrire la musique créée par les membres de ce label éclectique.

L’histoire de l’Église de la petite folie, né donc au début de ce siècle, c’est 20 ans de rencontres, avec le graphiste Gildas Secretin, également musicien sous le nom de Garden With Lips, compagnon de tous les instants, avec John Trap, musicien prodige, au mix et mastering d’une grande partie des projets, avec des artistes précieux (Delgado Jones l’ébouriffé mystique, Centredumonde le Ray Davies français, le ténébreux Valier, la mystérieuse ooTi, les faux calmes de Papapla) et quantité d’invitées et d’invités remarquables (d’Eugene Chadbourne à Manu Lann Huel, Kim Giani, Mirabelle Gilis, Régïs Boulard, Dominique A, Thomas Poli, Olivier Mellano, Gisèle Pape, la Brotherhood de Delgado, le guitariste Olivier Polard…).

20 ans plus tard, plus d’une cinquantaine d’albums au catalogue, sans compter les innombrables projets cachés comme autant de trésors, partie intégrante de la démarche documentée sur la page Face B, l’histoire que raconte l’Église de la petite folie sonne comme un rébus magnétique dont seul l’avenir dira la clef. Le souhait d’Arnaud Le Gouëfflec était de construire un labyrinthe.

Le chantier se poursuit, mais 20 ans après, on peut déjà s’y perdre.

Pour fêter les 20 ans du label brestois l’Église de la petite folie, un concert de L’Orage + Papapla est organisé le 26 novembre 2022 au Vauban à Brest !