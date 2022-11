Les explorations du festival Invisible 2022 à Brest

Depuis 2006 et sa création par Maëlle et Arnaud Le Gouëfflec, Invisible défriche dans les contrées de la musique électronique, du rock’n’roll, de la pop étrange, du low-fi en roue libre et autres curiosités. Il revient comme tous les ans à l’automne à Brest, cette année du 15 au 19 novembre 2022, avec ses comparses du collectif d’artistes Le Studio Fantôme et du label L’Église de la Petite Folie qui a aussi été créée par Maëlle et Arnaud et qui fête ses 20 ans cette année.

Du rock avec un pied dans l’étrange et le surréalisme

Arnaud le Gouëfflec nous fait découvrir au passage quelques-uns des artistes qui viennent « bricoler le son » au festival cette année : Oiseaux-Tempête et ses murmurations elfiques, Delgado Jones musicien marqué par l’acide-folk des années 1970 et la chanson spirite et zinzin de Arlt.

L’édition 2022 est la dix-septième et elle accueille aussi

les hybridations instrumentales de Géométries,

l’ufologie appliquée de Rien Virgule,

le funambulisme de Chocolat Billy

la pop en apesanteur de Bas Jan,

le triangle amoureux que forment la grande Lydia Lunch, le héros noise Marc Hurtado et le répertoire d’Alan Vega et de Suicide,

le free jazz noise egyptology-à-la-Sun-Ra du trio Nout

le punk 90s en slip sous hélium de The K

les cercles excentriques de Miët,

le vin de Laurent Moalic, qu’un simple mouvement de poignet transforme en vortex, et dans lequel François Joncour et Caroline Denos trempent leur talon d’Achille,

les métamorphoses d’Odette Picaud et Leonor Canales

les circonvolutions du Docteur Achille Berthou,

le manège enchanté de Chapi Chapo

les platines circulaires de Bad Seeds Didier Set

le merveilleux voyage de Jerrican Nachos and The Rookies