Une nouvelle association pour rapprocher la Bretagne de la Finlande, pays le plus heureux du monde

Finlande pays le plus heureux du monde

pour la 5iéme année consécutive la Finlande est reconnue comme le pays le plus heureux du monde. En effet, Le classement est basé sur une vaste enquête interrogeant les gens sur leur bien-être dont la mesure repose sur trois indicateurs principaux : les évaluations que les gens font de leur vie (leur satisfaction), les émotions positives et les émotions négatives éprouvées la veille du sondage.

L’analyse tient également compte de différentes variables qui favorisent le bien-être : le revenu (produit national brut ), le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté, la générosité et le niveau de corruption.

Effectivement, la Finlande est un des pays le plus stable et égalitaire sur l’éducation. Elle la considère comme un des droits fondamentaux de tous les citoyens finlandais. Il s’agit du droit de recevoir une formation secondaire (lycée inclus) gratuitement. La loi garantit ce droit pour tous les résidents et non uniquement pour les citoyens finlandais.

De plus, la Finlande à été un des premier pays à adopter les conventions des Nations Unies concernant la corruption. Il n’y a pas de “lutte anti corruption”, aucun organisme non gouvernemental pour s’en occuper. la méthode est simple: appliquer une culture d’une administration saine et une transparence pure et dure. ainsi la confiance des citoyens envers leur administrations est sans faille.

enfin, le pays à toujours été très en avance sur l’égalité des sexes, notamment sur le droit de vote des femmes. Dans le monde du travail, les femmes et les hommes doivent être traités de la même manière. Une discrimination pour cause de genre est interdite. Cela signifie notamment qu’il est interdit de payer un salaire plus élevé à un homme qu’à une femme ou de renvoyer une femme si elle est enceinte.

La Finlande: l’exception des pays du nord…

La Finlande n’est pas scandinave. Elle à été sous domination Suédoise et Russe du moyen âge jusqu’en 1917, ce qui ne l’empêcha pas de subir la seconde guerre mondiale en résistant suffisamment face à l’armée rouge. Depuis 1945, la Finlande applique une neutralité forcée car l’URSS applique toujours une forte pression sur la politique extérieure finlandaise, jusqu’à la rupture de sa neutralité avec son adhésion à l’OTAN en 2022.

De part son histoire, La Finlande est un pays où l’on parle deux langues officielles: le Suédois et le Finnois.