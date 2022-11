3,2,1,0 déchet à Hanvec le 3 décembre 2022

L’association Hanvec 21 a pour but d’alimenter et de diffuser la connaissance des questions écologiques et de la nature auprès grand public. Une quarantaine de bénévoles s’impliquent pour organiser des conférences, projections, visites d’infrastructures, enquêtes de terrain et des événements comme celui qui est prévu le 3 décembre 2022 autour de la question des déchets.

Du concret pour réduire ses déchets ménagers

On pourra commencer la journée par se promener dans la commune de Hanvec en ramassant les ordures qui traînent, comme l’ont déjà fait les enfants des écoles par exemple. Cette « collecte » sera mise en commun et servira de base à des discussions à la salle Anne Péron. Lors de ce forum 3,2,1,0 déchet organisé en partenariat avec la Communauté d’agglomération du pays de Landerneau-Daoulas, l’idée est de partir de la mallette réalisée par l’intercommunalité qui représente une maison dont on parcourt les pièces et le jardin en suivant le fil des déchets générés dans le cadre d’un foyer moyen. Ensuite, on peut enchaîner sur les différents stands et ateliers qui permettent de passer à l’action : fabrication de produits d’hygiène ou ménagers (pour réduire les emballages), compostage (pour réduire les biodéchets de la cuisine), etc. D’autres associations comme Zéro déchet nord Finistère participent à l’événement.

Si c’est un succès, l’opération pourra être renouvelée chaque année, dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

En pratique : 3 décembre 2022 10h-18h