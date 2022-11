Aux frontières de la culture

Marie-Claire est artiste-plasticienne. Dans cette émission, elle nous partage son parcours, de son enfance toujours entre deux villes, à sa vie actuelle dans le Finistère. Son père était souvent absent car marin ; son ancrage, dit-elle, c’était sa mère.

Au moment de choisir sa carrière, Marie-Claire a hésité, ce n’est pas toujours simple quand on a 20 ans ; elle laisse son envie de toujours de devenir médecin et se lance dans la création, l’art. Elle a choisi les arts appliqués puis a travaillé en tant que créatrice dans le milieu du design et de la mode.

Art et recherche, nature et culture

Marie-Claire s’est lancée progressivement dans une démarche de recherche artistique, « comme un jeu sans fin », elle a alors mené un travail sur elle, une recherche pour elle, pour les autres. Elle assimile le travail du plasticien à celui du chercheur. Animée par le lien entre le faire et le penser, elle recherche le dialogue entre acteurs de terrain et artistes.

Son projet actuel, entre nature et culture, se nourrit par exemple des apports des biologistes et des naturalistes.