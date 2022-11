Le Fablab de Crozon ouvre les portes du libre le 25 et 26 novembre

Le fablab de la maison des minéraux ouvre ses portes le 25 et 26 novembre. Objectif de ses 2 journées portes ouvertes : faire découvrir le potentiel du logiciel libre aux presqu’îliens. L’équipe de ce Fablab n’est pas uniquement composée des membres de la maison des minéraux, c’est Victor Hélary, médiateur numérique à l’ULAMIR Crozon qui nous présente le programme de ces 2 journées.

Un fablab sur la presqu’île

L’équipe de la Maison des minéraux de Crozon est sensible aux questions liées à l’environnement. Les minéraux sont en effet très convoités pour toutes sortes de fabrications humaines et les ressources sont menacées, comme les terres rares qui servent à fabriquer nos objets électroniques. La MMX se dote donc d’un Fablab pour : partager des outils plutôt que les multiplier, apprendre à faire soi-même plutôt qu’acheter des produits qui viennent de loin, réfléchir à ses usages et consommations…

2 jours pour découvrir le libre

Le 25 novembre 2022 de 14h à 16h, Le Fab lab de Crozon et le centre social de l’Ulamir vous invite à un atelier de découverte des outils et services en ligne libres pour travailler de manière collaborative (notamment les outils Framasofts et ceux proposés par le Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires (CHATONS)). Cet atelier s’adresse particulièrement aux associations ou aux autres types de collectifs souhaitant s’ouvrir aux pratiques collaboratives sur des outils éthiques. Le 26 novembre 2022, le fab lab ouvre ses portes au logiciel libre. Mais au fait « libre » ca veut dire quoi ? Comment cela s’installe-t-il sur mon PC, mon téléphone ou sur ces micro-ordinateurs de poche (Raspberry) ? Nous répondrons à toutes ces questions et vous aideront à installer des logiciels libres sur votre ordinateur ou téléphone personnel selon vos besoins (bureautique, traitement d’image, lecteur vidéo ou audio, …). Des install-parties permettront d’être accompagné sur l’installation de Linux.