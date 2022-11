Paru le 21 Octobre 2022 chez Saravah, l’album Aïda de l’artiste franco-japonaise Maïa Barouh est une oeuvre aux couleurs des origines de l’artiste.

Chanteuse, flûtiste, auteur et compositrice, Maïa mélange des styles musicaux plus anciens avec des sonorités modernes, comme elle mélange la langue française avec le japonais. Son album est un parfait mélange des cultures musicales et linguistiques.

Dans le titre Tokyo Ondo, Maïa Barouh vient poser un chant traditionnel et un rap posé sur une instru ornée d’une mélodie de flûte interprétée par elle-même.

Ce chant traditionnel, Maïa l’appelle le ‘blues nippon’.

Tokyo Ondo est un titre qui nous plonge dans l’univers contemporain et traditionnel de l’artiste, dans un voyage entre le Japon et la France, aux airs envoutants.

Sur cet album de 14 titres, on retrouve un morceau légèrement plus puissant. Avec des paroles en français, à la différence de Tokyo Ondo, le morceau Nuage Nu, jongle entre lenteur, douceur et un dynamisme modéré. La flûte, accompagnée de grosse caisse sur les parties plus calmes laisse parfois place à un léger son de guitare qui vient rythmer le titre.