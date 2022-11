Le réseau Civam du Finistère tient bon

Le Civam du Finistère est né il y a 20 ans du besoin de producteurs laitiers en système herbager (élevage qui repose sur l’alimentation du bétail uniquement en pré) de partager leurs expériences et d’échanger. L’association répondait donc déjà à un besoin qu’elle continue de combler aujourd’hui : mettre en lien les productrices et producteurs mais aussi les relier à d’autres actrices et acteurs de la ruralité dans l’artisanat, les soins aux animaux, le commerce, etc.

Il s’agit bien d’une logique de réseau et quand le Civam du Finistère s’est trouvé en difficulté, le réseau national et les autres Civam de Bretagne ont apporté leur aide précieuse.

Subvention supprimée malgré un rôle crucial dans la vie agricole du Finistère

C’est avant l’été 2022 que le Conseil départemental a supprimé la moitié de la subvention annuelle de 25000 € qu’il octroyait au Civam, tout en annonçant la suppression de la totalité à fin 2022. La raison invoquée : privilégier l’aide directe aux installations agricoles.

L’installation, le Civam en est pourtant un acteur majeur, en proposant des formations et échanges de pratiques très réguliers sur ce sujet.

En outre l’association intervient (toujours par des formations ou des conseils techniques directs) sur d’autres sujets tout aussi cruciaux pour l’avenir agricole du département, comme la transmission. En effet, un tiers des fermes du Finistère sont concernées par le départ en retraite imminent de celles et ceux qui les exploitent… Elles ne seront pas toutes reprises faute d’anticipation. Il faut environ 6 ans pour préparer une transmission de ferme, trouver quelqu’un pour reprendre, s’habituer à l’idée qu’on arrête son activité, trouver un autre lieu de vie pour « après »… Le Civam du Finistère traite ces questions et permet à ses adhérentes et adhérents de se les poser en temps et en heure. Tout comme il les aide à s’adapter ensemble aux changements climatiques ou à l’explosion des coûts de l’énergie.

En outre, les champs d’intervention du Civam 29 dépassent la seule question strictement agricole pour aborder des volets sociaux : vie dans les campagnes, prévention des violences faites aux femmes, accès à une nourriture de qualité pour toutes et tous, etc.

Un fort soutien interne et externe

Après avoir dû se séparer d’une des 4 membres de son équipe salariée, l’association a donc actionné tous les leviers possibles pour compenser la perte d’une subvention qui lui permettait de commencer l’année et de répondre notamment à des appels à projets. Les médias – agricoles ou généralistes – ont été alertés, ainsi que les élus du Département qui ont permis de poser le débat en séance plénière du Conseil. Des rencontres ont été menées entre les membres du réseau et les élues et élus de la Région, qui dispose de la compétence agricole, d’autres entretiens ou courriers se sont adressés aux intercommunalités du Finistère. D’autres partenaires du Civam ont pu aussi appuyer l’action de l’association et argumenter en sa faveur. Une trentaine de courriers ont été écrits et seront bientôt mis en ligne. D’anciens membres ont adhéré de nouveau au réseau qui compte près de 200 éléments !

Un appel aux dons a été adressé aux membres du réseau paysan mais aussi à toute personne souhaitant contribuer et plus de 17 000 € ont été récoltés.