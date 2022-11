Les festivités de fin d’année 2022 à Logonna-Daoulas

Une trentaine d’exposants reviennent pour ce marché de l’avent dans la salle Kejadenn de Logonna-Daoulas, de 10h à 18h le samedi 26 novembre 2022. Des producteurs bretons seront là pour vous faire découvrir leurs spécialités gourmandes, les artisans d’art vous proposeront bijoux, céramiques, vêtements et autres beaux objets à offrir… Des artistes et maisons d’édition complèteront l’offre.

Erwan à l’orgue de barbarie, un sculpteur de ballons, des ateliers créatifs à base de matériaux de récupération et des ateliers d’art plastique, ainsi que l’arrivée du Père Noël viendront animer la journée.

L’association des parents d’élèves proposera des crêpes, sa bière et du vin chaud (à consommer avec modération, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) et l’association japonaise proposera une restauration le midi.

À partir de 16h, un défilé aux lampions s’achèvera avec les contes d’Aziliz en fin de journée et une soupe sera servie pour se réchauffer !

Concert de chants de Noël

Sortis du conservatoire, la chanteuse Agathe, mezzo soprano coloratur, et Pierre Boret, baryton basse, accompagnés d’une organiste, Claire Page, interpréteront des chants de Noël et autres chants anciens ou plus contemporains : Purcell, Bach, Poulenc, Fauré… c’est gratuit, le 11 décembre 2022 à 18h à l’église de Logonna-Daoulas.