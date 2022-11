DPDN#95 : Salade composée automnale…

Un peu de tout, un peu partout et beaucoup de talents, voilà ce qui vous attend. Des romans très différents, tant par les thèmes abordés, que les lieux où l’intrigue se déroule, le seul point commun demeure qu’ils sont tous passionnants. Nous allons passer des racines du roman noirs en compagnie du maître Dashiell Hammett, à un labyrinthe de pistes au sujet d’un empoisonnement multiple au Japon, d’un crime bien français où la folie pose question, à la paranoïa aigue des Staliniens des années cinquante, des violences faites aux femmes aux mémoires d’un python. Un bel éclectisme, et, peut-être déjà des idées cadeaux pour les fêtes à venir…

C’est ça, la littérature noire, une palette étendue, aucun sujet tabou et une curiosité maladive pour tous les recoins sombres de nos sociétés et de l’âme humaines. Les six romans que nous allons vous présenter en sont d’excellents exemples.

Bonne écoute !

Sommaire :

Livres

LE DERNIER HAMMET – Juan Sasturain – Éditions Gallimard – collection La Noire

Traduit de l’espagnol (Argentine) par Sébastien Rutès

JE CROIS QUE J’AI TUÉ MA FEMME – Frasse Mikardsson – Les Éditions de l’aube – collection l’aube Noire

EUGENIA – Riku Onda – Atelier Akatombo – collection Roman Noir

Traduit du japonais par Mai Beck et Dominique Sylvain

MÉMOIRES D’UN REPTILE – Silje O. Ulstein – Éditions Actes Sud – collection Actes Noirs

Traduit du norvégien par Frédéric Fourreau

Interviews

Claire Raphaël pour S’ILS N’ÉTAIENT PAS SI FOUS, paru aux éditions du Rouergue, dans la collection Le Rouergue Noir

Judith Rocheman pour FIÈVRES ROUGES, publié aux éditions Plon.

La Zik

