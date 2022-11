Léa Quéran partage son atelier avec Nolwenn et Maëlys, ses collègues de Céphalopodes.

Elles avaient besoin d’un espace pour se réunir et se mettre en lien avec des spectateurs et d’autres artistes.

Léa revient sur leur six mois de résidence à l’atelier et leur tentative d’appropriation des lieux.

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : Léa Quéran

musique : Lava la rue – Widdit

musique jingle : Chatterton – Feu !