Amélie Chopinet-Schwab, l’immobilier et un catalogue des créatrices d’Entreprendre au féminin Bretagne

Elle a fait ses études dans le domaine du sport puis travaillé en protection sociale et prévention santé ; Amélie Chopinet-Schwab en appréciait le côté humain mais son métier ne la faisait plus du tout vibrer. Elle a donc suivi une formation en alternance à 40 ans mais a fait un burn-out. Cet événement a eu l’intérêt de la faire réfléchir sur son rapport au travail mais aussi aux clients, en les respectant et en choisissant la transparence avant tout. Des valeurs qu’elle partage avec ses deux collègues au sein de leur agence immobilière. La formation Emergence d’Entreprendre au féminin Bretagne a aussi été précieuse pour Amélie car elle lui a permis de rebondir et de repartir du bon pied.

Le catalogue de Noël des créatrices d’Entreprendre au féminin Bretagne

Pour remercier le réseau, la jeune femme a proposé de créer un catalogue de Noël des artisanes d’Entreprendre au féminin Bretagne. Savonnière, céramiste, créatrices de bijoux ou accessoires, productrice de confiture, herboristes, peintres, illustratrices… une trentaine d’adhérentes ont répondu, d’autres femmes ont adhéré à l’association grâce à cette initiative et l’écho a été très favorable. Le catalogue de Noël d’Entreprendre au féminin Bretagne est disponible en ligne.

Choix musical : Sky full of stars de Colplay