Logonna-Daoulas transmet son passé par le son

Ces « Mémoires sonores » de Logonna-Daoulas sont nées d’une rencontre, entre Sylvie Peteau l’adjointe à la culture et Maya Le Strat, comédienne, chanteuses et collecteuse de la commune. En arrivant à Logonna, Sylvie avait suivi quelques personnes qui lui avaient fait découvrir le territoire en racontant les lieux et leur histoire ; elle s’était dit qu’il aurait été dommage que ces témoignages se perdent et avec eux tout un patrimoine immatériel de la commune.

Transmission d’un patrimoine immatériel logonnais

De son côté, Maya Le Strat a commencé par enregistrer des témoignages pour créer des spectacles, puis elle est peu à peu devenue « collecteuse sonore », enregistrant ainsi des Mémoires vives pour la ville de Brest puis la série Parole de femme pour les médiathèques brestoises. Comme elle vit à Logonna, la rencontre n’a pas tardé à se faire et Sylvie Peteau a su convaincre l’équipe municipale de financer l’enregistrement et la création de 10 podcasts. Les personnes ont été choisies en fonction de leurs activités et des thèmes définis par les élus : agriculture, pêche à la coquille, cumul des activités, pratique religieuse, restaurant local, école, vie de famille…

Certaines des personnes ont refusé d’être enregistrées, d’autres sont décédées trop tôt, mais Maya Le Strat a pu trouver les 10 témoins, de 64 à 100 ans, et même un peu plus car les Guédes ont témoigné en couple. C’est Sylvie qui a d’abord rencontré chacune et chacun pour présenter le projet. Après accord, Maya a appelé les personnes pour leur apporter des précisions et les rassurer si besoin. Enfin, est venu le temps de la rencontre avec enregistrement ; ces moments ont duré entre 1h30 et 4 heures. Maya a ensuite dû choisir les meilleurs passages pour ne conserver que 15 à 20 minutes de son, avec l’ambiance sonore le cas échéant. Chaque témoin a pu écouter avec elle le résultat du collectage et généralement l’approbation était au rendez-vous. « On aime se raconter, explique Sylvie Peteau, les gens ont pris du plaisir à parler, même s’il s’agissait aussi de livrer son intimité, des histoires très douloureuses parfois. » Du côté de Maya, aucun regret, si ce n’est peut-être de n’avoir pu enregistrer davantage d’artisans du passé, comme le forgeron, déjà décédé.

Un spectacle sur les Mémoires de Logonna au printemps

L’opération n’est pas terminée. Les podcasts – qu’on peut écouter sur le site internet de la mairie – ont été édités aussi en CD. Un livret à tirage limité a aussi été imprimé. Les témoignages audio peuvent d’ailleurs servir de support pédagogique en classe pour faire découvrir aux plus jeunes le patrimoine et la culture locale d’antan, qui ont forgé l’identité actuelle de la commune.

Enfin, Maya Le Strat prépare un spectacle intergénérationnel qui s’appuiera sur les Mémoires de Logonna-Daoulas. Il est prévu pour le mois de mars 2023 et certaines personnes interviewées ont déjà donné leur accord pour participer avec les jeunes élèves de la comédienne.