Un beau voyage en 51 jours avec Jules et James pour Noël à Trévarez 2022

Étonnamment, ils ne se sont pas rencontrés : Jules Verne, écrivain nantais fasciné par le progrès et ses promesses d’avenir et James de Kerjégu, député finistérien qui a bâti le château de Trévarez comme un rêve de début du 20e siècle avec électricité, chauffage, charpente métallique, etc. Kiki et Albert Lemant ont remédié à cette bizarrerie dans la cinquième exposition qu’il réalisent pour l’événement Noël à Trévarez. Albert est un auteur (et graveur) qui doit beaucoup à Jules Verne. Il apprécie son grain de folie qu’on retrouve dans ses propres créations et qui n’est autre qu’une part de rêve et d’enfance. Il a donc eu plaisir a lancer des clins d’œil au sous-marin du capitaine Nemo dans Vingt Mille Lieues sous les mers, à la montgolfière du Cinq semaine en ballon, aux profondeurs étranges de Voyage au centre de la Terre alliées à l’exotisme de L’île mystérieuse ou encore au pousse-pousse des Tribulations d’un Chinois en Chine.

Une époque où le progrès émerveillait

Avec sa femme la plasticienne Kiki qui donne littéralement corps à ses dessins, Albert s’est aussi emparé des autres symboles de progrès de la Révolution industrielle, qui a accompagné la naissance du château : prémices du vélo, premières lueurs du cinéma, triomphe des structures métalliques comme la tour Eiffel… Bref, il se sont bien amusés encore, les deux artistes qui investissent le domaine de Trévarez sans doute pour la dernière fois. Ils ont même récupéré des matériaux qui trainaient dans les caves du château… car les sculptures de Kiki sont réalisées très majoritairement en matériel de récupération. C’est leur côté écologique, tout comme les économies d’énergie que le Conseil départemental a souhaité faire, en réduisant un peu le nombre de projections du vidéo-mapping sur la façade du château. Mais pas question de renoncer à ce moment d’émerveillement coréalisé par Spectaculaires pour la mise en images, l’animation et par Albert pour le scénario et le dessin. On suivra donc Jules et James dans les écuries, puis sur la façade, en passant bien sûr par les allées du parc, illuminées pour l’occasion comme toujours, là encore sur le thème du voyage.