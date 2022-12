La vignette du cercle avec Sterenn Lanco

Sterenn se sent bien dans cet atelier, un peu comme chez elle. Elle nous décrit son quotidien, d’abord des emails, puis des dessins et enfin un travail plus expérimental autour des matériaux et du volume. Grâce à l’atelier, Sterenn a pu continuer à produire et avoir plus de visibilité. Elle nous raconte tout cela et accompagne son interview d’une musique qui traduit autrement sa concentration et son rythme à l’ouvrage.

réalisation émission : Sarah Blumenfeld

photo : Sterenn Lanco

musique : Devendra Banhart et Noah Georgeson – album : Refuge – titre : Rise from your wave

musique jingle : Chatterton – Feu !