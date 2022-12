Retour dans les années 40 avec (G)I-DLE

Sorti le 17 Octobre 2022, « I Love », cet EP de 6 titres est le 6ème EP du groupe depuis leurs débuts en 2018.

L’ambiance cabaret de Nxde

Cet album présente des chansons aux sonorités très variées. Pourtant, un des morceaux sort du lot.Avec son instru à l’ambiance des années 20, des tenues inspirées de celles du French Cancan et son refrain reprenant la mélodie de l’oeuvre Habanera de Georges Bizet, Nxde est loin de passer inaperçue. Portant un titre provocateur qui a mis l’agence et les 5 membres du groupe en désaccord, Nxde est finalement devenu le titre de phare de l’album, et celle qui a été choisie pour faire un clip. Nxde a été très bien reçu par le public et est même devenu le premier titre d’un groupe de K-Pop féminin à être diffusé à la radio aux Etats-Unis.

Soyeon, rappeuse, productrice et parolière du groupe, écrit un texte qui traite de l’hypersexualisation des femmes mais également de leur pouvoir. Avec des paroles comme « I’m born nude » qui signifie « je suis née nue » ou encore « byuntaeneun neoya » qui signifie « le pervers c’est toi », le groupe dédiabolise le nu qui est une forme naturelle de l’être humain, qualifiant de pervers ceux qui n’y pensent que de façon sexuelle. Les paroles significatives de la chanson aux ambiances de cabaret vintage sont accompagnées par un clip inspiré de Marilyn Monroe, icône de la féminité et dans lequel on retrouve un clin d’oeil à une œuvre de Banksy. Je vous conseille vivement d’y jeter un coup d’oeil, ça vaut le détour.

Photo du design de l’album

Du Cabaret Aux Rues Sombres

Avec une instru et une mélodie en raccord avec le titre, merveilleusement accompagnée par les voix aux tons graves des 5 membres, Dark (X-File) est une chanson qui casse les codes et l’image que peuvent avoir les groupes féminins, surtout dans le domaine de la k-pop. La chanson est ouverte par les paroles « Wanna take a puff on my joint ? » prononcées par Minnie. Un gros contraste par rapport à l’image qu’ont les groupes féminins. Ce sont des paroles osées qui vont venir agrémenter l’ambiance sombre de la chanson. Cette partie va même faire écho au rap de Soyeon que l’on entend dans le deuxième couplet. Avec peu d’articulation, c’est comme si la rappeuse était ivre ou droguée. L’instru qui accompagne ces voix est plutôt monotone et sobre. Cette petite mélodie répétitive nous entraîne dans un gouffre avec le groupe dans une histoire funèbre.

Dans sa globalité, « I Love » est un album aux sonorités très diverse, c’est un album extraordinaire qui vous embarque dans différents scénarios, du cabaret aux ruelles insalubres où se retrouvent les camés en passant par une après-midi ensoleillée au bord de la mer, « I Love » vous en fait voir de toutes les couleurs.